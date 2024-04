Chi sono i 20 miliardari più ricchi del mondo – LA CLASSIFICA

I patrimoni dei miliardari continuano a crescere nonostante la guerra, l’instabilità politica e l’inflazione persistente. Aumentano i patrimoni e il numero dei miliardari: nel 2024 sono 2.781, 141 in più rispetto all’anno scorso e 26 in più rispetto al record stabilito nel 2021. Sono tanti e più ricchi che mai, con un patrimoni complessivi di 14.200 miliardi di dollari, in aumento di 2.000 miliardi rispetto al 2023 e di 1.100 miliardi rispetto al precedente record, stabilito anch’esso nel 2021.

Ci sono 14 persone – un record anche in questo caso – che hanno più 100 miliardi di dollari. Quattro anni fa c’era solo una persona ad avere un patrimonio così ingente. I miliardari nel “club dei 100 miliardi” hanno patrimoni che valgono complessivamente 2.000 miliardi di dollari. Cosa significa? Solo lo 0,5% dei 2.781 miliardari del mondo detiene il 14% di tutta la ricchezza dei miliardari.

LA TOP 20

1 | Bernard Arnault & family

Età: 75 anni

Paese: Francia

Patrimonio: 233 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

2 | Elon Musk

Età: 52 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 195 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Automotive

3 | Jeff Bezos

Età: 60 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 194 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

4 | Mark Zuckerberg

Età: 39 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 177 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

5 | Larry Ellison

Età: 79 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 141 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

6 | Warren Buffett

Età: 93 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 128 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Finanza & Investimenti

7 | Bill Gates

Età: 68 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 128 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

8 | Steve Ballmer

Età: 68 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 121 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

9 | Mukesh Ambani

Età: 66 anni

Paese: India

Patrimonio: 116 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: varie

10 | Larry Page

Età: 51 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 114 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

11 | Sergey Brin

Età: 50 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 110 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

12 | Michael Bloomberg

Età: 82 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 106 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Finanza & Investimenti

13 | Amancio Ortega

Età: 88 anni

Paese: Spagna

Patrimonio: 103 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

14 | Carlos Slim Helu & family

Età: 84 anni

Paese: Messico

Patrimonio: 102 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Telecomunicazioni

15 | Francoise Bettencourt Meyers & family

Età: 70 anni

Paese: Francia

Patrimonio: 99,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

16 | Michael Dell

Età: 59 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 91 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

17 | Gautam Adani

Età: 61 anni

Paese: India

Patrimonio: 84 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: varie

18 | Jim Walton & family

Età: 75 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 78,4 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

19 | Rob Walton & family

Età: 79 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 77,4 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Fashion & Retail

20 | Jensen Huang

Età: 61 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 77 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Tecnologia

