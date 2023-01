“Fatti per Capire”: al Museo delle scienze di Milano il nuovo progetto per promuovere la cittadinanza scientifica

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” scriveva Dante nel Canto XXVI dell’Inferno, parole dalla potenza straordinaria che oggi più che mai assumono un valore peculiare. La pandemia ha messo in evidenza quanto sia importante interpretare e comprendere la contemporaneità, aggregarsi alla comunità scientifica e innalzare il livello di conoscenza della collettività. Siamo “fatti per capire”, ma per capire è importante interpretare, studiare, conoscere i fenomeni attorno a noi.

È proprio con questo obiettivo che nasce “Fatti per Capire”, il progetto che la giornalista scientifica Barbara Gallavotti ha sviluppato in occasione del settantesimo anniversario del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. Il cambiamento climatico, la pandemia e la gestione delle risorse del territorio mettono l’individuo al centro delle decisioni globali determinanti per il nostro futuro. La piattaforma si articola in diverse iniziative ed è caratterizzata da aggiornamenti regolari su temi controversi, che vengono diramati sia web sia sui social. I protagonisti saranno ricercatori e ricercatrici che metteranno a fattor comune le competenze scientifiche necessarie ad affrontare le tematiche.

L’iniziativa prevede lo sviluppo di spazi per discutere temi e per allargare la cultura scientifica ad un numero sempre maggiore di persone. Proprio al fine di favorire il dialogo come strumento conoscitivo, le mura del museo ospiteranno incontri che affronteranno tematiche di attualità e coinvolgeranno personalità di spicco nel panorama scientifico. Nel solco dell’attività dei Science Media Centre, strutture di comunicazione che diffondono informazioni basate sull’evidenza scientifica, saranno affrontati gli argomenti al centro del dibattito pubblico, dando la possibilità a tutti di comprenderli a 360 gradi.

“Far crescere la cittadinanza scientifica”

“Ci sono molti buoni motivi per raccontare la scienza, ad esempio perché questo risponde al nostro bisogno di conoscenza, per diffondere informazioni utili e non ultimo perché spesso la scienza è divertente”, spiega l’ideatrice del progetto Barbara Gallavotti. “Ma a mio avviso l’obiettivo più alto per chi come me si occupa di divulgazione scientifica dovrebbe essere far crescere quella che gli anglosassoni chiamano cittadinanza scientifica, favorendola già nei più piccoli. Il progetto va esattamente in questa direzione. Oggi non possiamo non essere informati accuratamente su ciò che riguarda scienza e tecnologia, perché ad esse sono legate moltissime delle decisioni che dobbiamo assumere e che hanno un effetto determinante sulla direzione che prende la nostra società. Avere cittadinanza scientifica significa anche potere accettare o rifiutare certi utilizzi di determinate tecnologie, ma sempre per motivi fondati e ragionati.”

“Presentare ciò che avviene nel mondo della ricerca e incoraggiare la riflessione scientifica”

Il Museo della scienza si trasforma in un luogo di incontro e divulgazione, un luogo in cui la comunità scientifica possa riconoscersi e trovare identità. “La missione culturale del Museo – spiega il direttore generale Fiorenzo Galli – include fin dalle sue origini l’interpretazione della contemporaneità, per presentare al pubblico ciò che avviene nel mondo della ricerca e incoraggiare la riflessione sul dove può condurci”.

“Fatti per capire” si inserisce nel percorso che il Museo ha intrapreso durante la pandemia, momento in cui da un lato le strutture museali hanno dovuto reinventarsi per sopravvivere, dall’altro le informazioni scientifiche hanno assunto un ruolo protagonista nella comunicazione.

“Il sapere – prosegue il direttore Galli – evolve in maniera estremamente rapida, e al Museo occorrono strumenti di racconto e dialogo che possano aggiornarsi velocemente e diffondersi in modo capillare. Fatti per Capire vuole essere un nuovo mezzo efficace per il Museo per rafforzare questo ruolo. L’adesione immediata al progetto da parte delle principali istituzioni nazionali dedicate alla ricerca, ha evidenziato il valore di creare un fronte comune per supportare i media e il pubblico a orientarsi tra notizie e temi controversi. Il Museo è anche uno strumento di comunicazione per amplificare la diffusione della cultura tecnico-scientifica e, con questo progetto, intende promuoverla e renderla accessibile in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere e con la società”.

