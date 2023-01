Elon Musk (foto Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Tesla ha battuto le aspettative degli analisti nella relazione sui risultati del quarto trimestre. La notizia arriva nonostante l’aumento delle spese per l’azienda e mentre il gigante dei veicoli elettrici guidato da Elon Musk, è alle prese con prospettive macroeconomiche poco incoraggianti e con la crescente frustrazione degli investitori per il comportamento di Musk stesso.

Aspetti principali

Tesla ha registrato 24,32 miliardi di dollari di ricavi nel quarto trimestre del 2022, con un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e superando i 24,16 miliardi di dollari previsti dagli analisti.

nel quarto trimestre del 2022, con un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e superando i 24,16 miliardi di dollari previsti dagli analisti. L’utile è stato di 1,19 dollari per azione, pari a 3,7 miliardi di dollari, superando di gran lunga le previsioni degli analisti che prevedevano un utile di 1,13 dollari per azione.

“È stato il nostro miglior anno di sempre a tutti i livelli” , ha dichiarato Musk durante la teleconferenza con gli investitori di mercoledì, mentre Dan Ives, analista di Wedbush, ha dichiarato attraverso un tweet che l’azienda ha dato “una dimostrazione muscolare”.

, ha dichiarato Musk durante la teleconferenza con gli investitori di mercoledì, mentre Dan Ives, analista di Wedbush, ha dichiarato attraverso un tweet che l’azienda ha dato “una dimostrazione muscolare”. Le azioni Tesla sono salite fino al 4% a 149 dollari nelle contrattazioni after hours, prima di assestarsi su una crescita dell’1,7%.

a 149 dollari nelle contrattazioni after hours, prima di assestarsi su una crescita dell’1,7%. Nonostante abbia battuto le stime, la pagella di Tesla è stata tutt’altro che impeccabile: ha registrato il peggior margine di profitto lordo dal 2021, un aumento del 64% dei costi operativi rispetto all’anno precedente e un calo trimestrale del 49% del flusso di cassa libero.

rispetto all’anno precedente e del flusso di cassa libero. In una dichiarazione che accompagna i dati finanziari, l’azienda ha promesso di affrontare l'”incerto contesto macroeconomico” con “un controllo dei costi e un’innovazione incessante”, attribuendo la colpa ai tassi d’interesse più alti degli ultimi vent’anni e agli incessanti rialzi della Federal Reserve, contro cui Musk ha spesso inveito.

Sullo sfondo

Il titolo è in rialzo del 34% dal 2021 e ha guadagnato lo 0,4% mercoledì, dopo aver invertito la tendenza al ribasso del settore tecnologico in seguito alla pessima relazione sugli utili di Microsoft dopo la chiusura di martedì. Tesla ha tagliato i prezzi delle sue auto fino al 20% all’inizio del mese, in una mossa a sorpresa che gli analisti di Morgan Stanley hanno definito una “risposta al rallentamento della domanda incrementale rispetto all’offerta incrementale”, con la società che in precedenza aveva registrato consegne trimestrali di veicoli inferiori alle aspettative. L’acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari da parte di Musk, conclusa a ottobre dopo sei mesi in cui ciascuna parte ha steso i propri panni sporchi, ha pesato molto su Tesla.

Musk ricopre il ruolo di ceo di Twitter da circa tre mesi, anche se ha dichiarato che spera di nominare presto un sostituto. Le azioni di Tesla sono crollate quando Musk ha scaricato 22,9 miliardi di dollari di azioni della società per finanziare l’accordo con Twitter, anche se a dicembre Musk ha giurato di non voler più vendere azioni Tesla per almeno altri due anni. Ma mercoledì Musk ha ulteriormente rafforzato il suo impegno nei confronti di Twitter, cambiando il nome del suo profilo sul sito in “Mr. Tweet” e ammettendo le difficoltà nel bilanciare la gestione del gigante dei social media e di Tesla, scrivendo: “Non è possibile per me sistemare ogni aspetto di Twitter in tutto il mondo da un giorno all’altro, mentre continuo a gestire Tesla e SpaceX, tra le altre cose”.

La citazione chiave

“Il valore netto di Twitter, a parte per alcune persone che si lamentano, è gigantesco, ovviamente”, ha detto Musk mercoledì in risposta a una domanda degli investitori sul declino di Tesla da quando Musk ha acquistato Twitter. Il miliardario si è vantato dei suoi 127 milioni di follower sul sito, dicendo che ciò indica che è “ragionevolmente popolare” e che la sua piattaforma è “uno strumento incredibilmente potente per guidare la domanda di Tesla”.

In cifre

467 milioni di dollari. È l’importo che Tesla ha ricevuto in crediti normativi per il settore automobilistico: circa il 2% di tutti i ricavi.

Le stime di Forbes

Secondo le stime di Forbes, Musk ha un patrimonio 160 miliardi di dollari, meno della metà del picco di 320,3 miliardi di dollari raggiunto nel novembre 2021, quando le azioni di Tesla sono crollate del 65%, molto più del calo del 30% registrato dal Nasdaq nello stesso periodo.

Da considerare

Questa settimana Musk ha testimoniato per circa nove ore presso il tribunale federale di San Francisco nell’ambito di una causa civile che chiede a Musk miliardi di danni per il suo famigerato tweet del 2018 in cui affermava di aver ottenuto finanziamenti per rendere Tesla privata a 420 dollari per azione, facendo guadagnare alle azioni della società il 6% prima di crollare drasticamente. Il miliardario ha detto che l’associazione di 420 con la marijuana era puramente casuale e ha testimoniato di aver creduto di “fare la cosa giusta” nel twittare quelle che riteneva essere informazioni materiali non pubbliche per favorire gli investitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.