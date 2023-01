L’invasione di orsetti in versione Nft che ha stregato Justin Bieber e Dolce & Gabbana

Articolo tratto dal numero di gennaio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Mentre il mercato delle crypto e degli nft raggiunge il minimo storico, i progetti validi, che si sono affermati alla fine del 2021, continuano a raggiungere risultati strabilianti. Tra le iniziative di maggior successo realizzate quest’anno emerge InBetweeners, unico progetto che parla italiano annoverabile tra i primi dieci al mondo grazie ai suoi 10.777 orsetti nft, detenuti da più di seimila investitori.

Il progetto, lanciato il 16 dicembre 2021 dall’artista campano Gianpiero D’Alessandro, dal suo socio e ceo Pasquale Vittorio D’Avino e da Reid Moncada, giovanissimo di Philadelphia a capo delle operazioni, è diventato molto popolare grazie al supporto della pop star Justin Bieber (ancora oggi si può notare la sua immagine del profilo Ig, il golden bear a lui dedicato). L’enorme quantità di nft sui social ha fatto parlare di una vera bears invasion, invasione di orsetti, culminata nel lancio di una nuova serie di animaletti super cool, in collaborazione con il marchio di moda Dolce & Gabbana.

“Il mondo nft è navigato principalmente da speculatori”, dichiara D’Avino. “Il nostro obiettivo, a distanza di un anno di duro lavoro in cui ci siamo principalmente dedicati alla gestione dell’enorme community composta da 100mila utenti su Discord e all’attivazione di grandi partnership, è stato quello di dedicarci a una collezione non troppo grande (circa duemila pezzi) che potesse incrementare la nostra brand awareness, dandoci il giusto slancio per essere il primo brand ad attestarsi nel mondo reale partendo dal web3”.

Il mondo web3 se lo domandava da un anno: “Chi sarà il primo a diventare un vero brand di prodotti non soltanto digitali o di cryptoarte? Noi stiamo puntando a quello”. La stessa collezione con D&G non dava solo la possibilità di ottenere l’orsetto digitale, ma anche un capo fisico firmato dalla maison. Ma il vero step che ha reso InBetweeners un brand anche nel mondo reale è stato il capo d’abbigliamento realizzato per rendere omaggio al primo lancio del dicembre 2021: una felpa 100% made in italy, che esprime al massimo il concetto di famiglia, su cui si fondano i valori del brand e della community, lanciata insieme alla piattaforma di moda, street culture e lifestyle Highsnobiety.

