Big Tech, nuovi licenziamenti in arrivo: Philips taglierà altri 6mila posti di lavoro entro il 2025

Philips taglierà altri 6mila posti di lavoro in tutto il mondo entro il 2025. Dopo aver annunciato ad ottobre il taglio di 4 mila persone, l’azienda olandese prosegue nell’attuazione del piano di licenziamenti. In seguito alla diffusione del bilancio del quarto trimestre, l’azienda ha annunciato l’ulteriore riduzione della forza lavoro con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare la competitività.

Philips, nuovi licenziamenti

Il 50% dei tagli di posti di lavoro sarà conclusa entro la fine di quest’anno, l’altra metà entro il 2025. Una nuova riorganizzazione che porta il numero totale dei tagli a 10.000 persone. Il nuovo amministratore delegato Roy Jakobs, negli ultimi mesi, ha tagliato il capitale umano dell’azienda del 13%. “Il 2022 è stato un anno molto difficile per Philips e per i nostri stakeholder e stiamo intraprendendo azioni decise per migliorare la nostra esecuzione e aumentare le prestazioni con urgenza”, ha affermato Jakobs.

Il piano di licenziamenti si inserisce in un contesto già complicato definito come l’anno nero delle big tech, che per fronteggiare l’economia sempre più instabile hanno annunciato migliaia di licenziamenti. Solo nel primo mese del 2023, stando ai calcoli di Crunchbase, sono almeno 46mila i lavoratori del mondo del big tech Usa che hanno perso il lavoro. Da inizio 2022 sono invece circa 214mila le persone coinvolte nel piano di licenziamenti.

Utile in rosso nel quarto trimestre 2022

Philips ha stanziato circa 885 milioni per il primo richiamo di prodotti e ha completato il 90% della produzione necessaria per la consegna dei dispositivi sostitutivi ai pazienti. Altri 85 milioni di euro sono stati destinati al completamento del richiamo. Nonostante questo, i risultati operativi della società sono stati migliori del previsto. Nel quarto trimestre 2022, la società ha registrato vendite per 5,4 miliardi di euro (+3% al 2021). Il risultato operativo è in crescita a 171 milioni di euro rispetto a 162 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 2021. L’utile del quarto trimestre 2022 registrato è di 105 milioni di euro, in perdita rispetto ai 151 milioni relativi allo stesso periodo 2021.

“La riduzione della forza lavoro viene attuata come previsto”

Il ceo Roy Jakobs ha affermato: “Quando ho assunto la carica di ceo nell’ottobre 2022, ho affermato che le nostre priorità sono innanzitutto rafforzare ulteriormente la sicurezza dei pazienti e la gestione della qualità e affrontare il richiamo di Philips Respironics; in secondo luogo, migliorare l’affidabilità della nostra catena di approvvigionamento per convertire il nostro portafoglio ordini in vendite e migliorare le prestazioni; e terzo, semplificare il modo in cui lavoriamo per aumentare l’agilità e la produttività. Questo è un percorso di miglioramento graduale supportato dalle nostre posizioni di mercato leader, base di clienti estesa, innovazioni significative, partnership di ecosistema, marchio forte e dipendenti di talento.

Mentre stiamo affrontando le sfide operative, abbiamo progredito sulle nostre priorità di esecuzione nel quarto trimestre. Abbiamo fornito un aggiornamento importante e incoraggiante sul set completo dei risultati dei test per i dispositivi per la terapia del sonno DreamStation di prima generazione e abbiamo completato circa il 90% della produzione per la bonifica. Siamo stati in grado di assicurarci più componenti per convertire il nostro portafoglio ordini in vendite, sebbene la situazione della catena di approvvigionamento rimanga difficile. Il nostro portafoglio ordini rimane solido, nonostante il calo comparabile degli ordini ricevuti nel trimestre. La riduzione della forza lavoro precedentemente annunciata di 4.000 ruoli a livello globale e altre azioni vengono attuate come previsto”.

