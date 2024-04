Nuovo record in Borsa per Alphabet: ora i 2.000 miliardi di capitalizzazione sono vicini

Nuovo record per Alphabet, società madre di Google. Martedì, il titolo ha fatto registrare i nuovi massimi in Borsa. Un rally continuo dettato dalla corsa verso l’intelligenza artificiale e che sta permettendo al colosso dei motori di ricerca di raggiungere una valutazione storica.

Nuovo record in Borsa per Alphabet

Le azioni di Alphabet hanno raggiunto il massimo intraday di 159,89 dollari per azione e hanno chiuso al prezzo record di 158,14 dollari, guadagnando l’1,3%. Quindi in controtendenza con i mercati che sommariamente hanno chiuso in negativo.

La capitalizzazione di mercato di Alphabet è volata fino a 1.950 miliardi dollari , a soli tre punti percentuali di distanza dai 2.000 miliardi di dollari, cifra che la società ha raggiunto solo per pochi minuti alla fine del 2021 e che solo in poche società hanno raggiunto: i titoli tech americani Apple e Microsoft, il colosso petrolifero Saudi Aramco e Nvidia.

, a soli tre punti percentuali di distanza dai 2.000 miliardi di dollari, cifra che la società ha raggiunto solo per pochi minuti alla fine del 2021 e che solo in poche società hanno raggiunto: i titoli tech americani e il colosso petrolifero Saudi Aramco e Nvidia. Alphabet è vicina a raggiungere i 2.000 miliardi di dollari grazie alla crescita del 13% che ha fatto registrare da inizio anno e addirittura del 77% dalla fine del 2022. Un rally stimolato da profitti record generati dalla spesa pubblicitaria e dall’ottimismo degli investitori dettato dai possibili ulteriori profitti che l’azienda potrebbe generare grazie all’intelligenza artificiale. Il rapporto prezzo/utili futuri di Alphabet è al livello più alto degli ultimi due anni, indicando che il mercato sta scommettendo su potenziali profitti futuri non ancora realizzati.

di Alphabet è al livello più alto degli ultimi due anni, indicando che il mercato sta scommettendo su potenziali profitti futuri non ancora realizzati. Wall Street si aspetta che la società madre di Google superi effettivamente la soglia dei 2.000 miliardi di dollari, poiché l’obiettivo di prezzo medio degli analisti di 166 dollari implica una capitalizzazione di mercato di 2.100 miliardi di dollari per Alphabet, secondo FactSet.

Domenica, in una nota, l'analista di Oppenheimer, Jason Helfstein, ha espresso un sentiment rialzista nei confronti di Alphabet. Tant'è che ha fissato l'obiettivo di prezzo per le azioni della società a 185 dollari (ciò implicherebbe una capitalizzazione di mercato implicita di 2.300 miliardi di dollari). Un pensiero ottimista diffuso che ha permesso alla società di Google di chiudere le negoziazioni di lunedì in rialzo dell'1,5%.

In cifre

19%. Questo è il tasso di rendimento annuo generato, nell’ultimo decennio, dall’investimento in azioni di Google. Percentuale che ha facilmente superato il 13% fatto registrare dall’indice S&P 500, ma che è inferiore rispetto all’oltre 20% garantito da tutte le altre società tech americane con una capitalizzazione di mercato di almeno mille miliardi di dollari. Stiamo parlando di Amazon, Apple, Microsoft, Meta e Nvidia.

Background

La performance fatta registrare dai titoli come Alphabet riflette la reazione spesso disomogenea del mercato in merito alle varie offerte e ipotesi sull’intelligenza artificiale. Per esempio, il sentiment nei confronti di Google è notevolmente migliorato quando la società è stata individuata come uno dei principali attori nell’intelligenza artificiale generativa. Diversi rapporti rivelano infatti che la società sta pensando di far pagare determinate tariffe per la ricerca basata sull’intelligenza artificiale.

Dopo che il prezzo delle sue azioni è sceso di quasi il 40% nel 2022, il titolo Alphabet si è ripreso alla grande. Soprattutto perché la spesa pubblicitaria si è dimostrata stabile in un momento molto particolare in cui gli Stati Uniti riuscivano a sventare l’arrivo di una temuta e ampiamente scontata recessione. Nel dettaglio, gli annunci pubblicitari rappresentano più di tre quarti delle entrate totali di Google.

A cosa prestare attenzione

Alphabet pubblicherà gli utili del primo trimestre alla fine di questo mese e le previsioni medie degli analisti prevedono che la società riporterà un profitto record nel primo trimestre di quasi 19 miliardi di dollari.

