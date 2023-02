Nel mercato di gennaio le squadre di Premier League hanno speso quasi un miliardo di euro

La Premier League non si ferma più e non conosce crisi. Le squadre del campionato inglese infatti hanno sfiorato il miliardo di euro di spesa nella finestra invernale di calciomercato, battendo ogni record di spesa. L’affare Enzo Fernandez, che ha portato il Chelsea a versare nelle casse del Benfica 121 milioni di euro, porta la somma totale investita dai club della massima serie inglese a 922 milioni di euro, di cui 275 milioni solo nell’ultimo giorno di mercato.

Deloitte analysis shows that #PremierLeague clubs broke many records in this transfer window, including a highest ever winter spend of £815m. ⚽️💰

Read more on this record-breaking window and what it means for other leagues via @BBCSport. 👇

https://t.co/lBTb3CPNTZ

— Deloitte UK (@DeloitteUK) February 1, 2023