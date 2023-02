Glenfiddich svela una collezione di tre whiskies che collegano passato e presente

, distilleria di whisky scozzese single malt Speyside di proprietà di William Grant & Sons, ha presentato la nuova collezione Time Reimagined.

Denominata Time Reimagined, include tre whiskies invecchiati 30, 40 e 50 anni che rappresentano l’espressione definitiva del tempo e l’apice dello stile caratteristico della distilleria.

Artigianalità su misura

Ogni distillato è presentato in una confezione unica, espressione di un’artigianalità su misura. Tre single malt whiskies dalla rara profondità aromatica che catturano un preciso momento nel tempo.

“William Grant, il visionario fondatore di Glenfiddich, sognava di creare il miglior dram della valle. Queste tre espressioni sono la perfetta rappresentazione di quella aspirazione. La collezione Time Reimagined mette in bottiglia quello spirito anticonformista e cattura un momento fugace nel tempo che fa da ponte tra il passato e il presente”, ha dichiarato Claudia Falcone, global brand director di Glenfiddich.

“La qualità di questi liquidi ha ispirato il packaging distintivo che in maniera meravigliosa racconta le storie di questi single malts ed è un tributo calzante alla natura imprevedibile del tempo stesso”.

I tre distillati Glenfiddich

Il più raro all’interno di questa collezione è il 50YO, rappresentazione del Tempo Simultaneo che esplora le condizioni e gli effetti paralleli e complessi che hanno influenzato questo liquido raffinato.

Il 40 Year Old rappresenta invece il Tempo Cumulativo, portando attenzione alle stratificazioni di aromi all’interno del suo liquido rese possibili dall’assemblaggio delle rimanenze. Un processo sperimentato per primo da Glenfiddich, in cui alcune single botti vengono selezionate e unite con il precedente assemblaggio di 40 Yo.

La collezione è impreziosita dal 30 Year Old, whisky che incarna il concetto di Tempo Sospeso, il momento in cui il malt master sospende l’invecchiamento e mostra la pura espressione del carattere della distilleria.

Il lavoro di tre malt masters

Dal 1960, solo tre malt masters hanno supervisionato lo sviluppo di queste botti rare e preziose. Diversi decenni più tardi, i single malts hanno raggiunto l’apice della loro maturità per essere imbottigliati.

“Nella produzione del whisky, spesso si parla del ruolo del malt master ed è nostra responsabilità trovare il delicato equilibrio fra il gusto del whisky e l’intensità della botte di quercia”, ha aggiunto Brian Kinsman, malt master di Glenfiddich.

“Non sempre siamo a conoscenza di come ogni botte, ogni bottiglia, sia assolutamente unica grazie al tempo che ha trascorso invecchiando. Sia la natura che il tempo, giocano ruoli cruciali nel rendere il gusto del whisky com’è e Glenfiddich’s Time Reimagined rende omaggio a questo processo e al liquido squisito che contribuisce a creare”.

La collaborazione con l’artista Ryoichi Kurokawa

Ogni bottiglia è racchiusa in una preziosa scultura, che interpreta lo scorrere del tempo e il momento dell’evoluzione di ogni whisky attraverso tecniche di design anticonformiste e dirompenti.

Per il lancio della nuova collezione, l’azienda ha collaborato con l’artista giapponese Ryoichi Kurokawa, che ha interpretato e raccontato i tre concetti di tempo espressi dal whisky (tempo simultaneo, sospeso e cumulativo), attraverso istallazioni di luce e suoni che confondono i confini tra il fisico e il virtuale.

