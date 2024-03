Gin e whisky tra i distillati più apprezzati nell’ultimo trimestre del 2023. E intanto si fanno largo i kit per cocktail fai-da-te

Gin e whisky di qualità restano tra i distillati più apprezzati nell’ultimo trimestre del 2023. Parallelamente si fanno largo i Calendari dell’Avvento e i kit per la preparazione domestica dei cocktail. A rivelarlo è l’ultima analisi di Witailer, il brand di Retex specializzato in marketplace, data analysis e business intelligence, e Mr. Dee Still, shoppable magazine del mondo del beverage.

L’aumento delle ricerche generali sul gin

Secondo il report, i due distillati risultano i più ricercati e acquistati online nel periodo di riferimento. In particolare, il gin si posiziona al quinto posto assoluto nella categoria Alimentari e al primo tra i distillati, seguito da whisky, amari e rum.

Il prodotto gin registra un consistente aumento (+8%) delle ricerche generali rispetto allo stesso periodo dell’anno 2022 e, tra quelle branded, tra i marchi più cercati spiccano Gin Mare, Tanqueray, Amuerte, Bombay e Roku. Secondo la piattaforma e-commerce di Mr. Dee Still è il whisky a dominare, tra le categorie-prodotto, come il più venduto (34%) sia in valore che in volume, con un particolare rilievo per referenze come Hibiki, Macallan 12 e Macallan 18.

Dai Calendari dell’Avvento ai cocktail fai-da-te

Ad attirare l’attenzione dei consumatori sono soprattutto le confezioni speciali. Il trend in aumento delle ricerche su Amazon Italia per “kit per il Gin Tonic” (53mila nel trimestre, di cui 41mila solo nel mese di dicembre) evidenzia quanto sia crescente l’interesse per la possibilità di realizzare cocktail artigianali fai-da-te.

Un’altra tendenza è legata alla crescita dei Calendari dell’Avvento e delle special box, veri e propri nuovi must have nel mondo degli Spirits. Secondo Witailer, le ricerche su Amazon Italia per tipologia di confezione “Calendario dell’Avvento”, sono state numerose (9.000), soprattutto nella categoria del Gin, con un picco nel mese di novembre.

Mr. Dee Still evidenzia un aumento significativo nelle vendite di confezioni speciali, con il Calendario dell’Avvento che si conferma il formato più ambito. Il trend mette in luce il desiderio crescente dei consumatori di sperimentare situazioni nuove legate al mondo dei distillati, oltre a sottolineare quanto sia strategico per le aziende poter offrire confezioni speciali, intercettando i desideri di una clientela sempre più attenta all’originalità dell’esperienza di consumo promessa dal prodotto.

La centralità delle piattaforme di e-commerce

Ricerca di esperienze uniche e volontà di sorprendere con prodotti di alta qualità risultano essere i nuovi driver per gli acquirenti. Un’ampia selezione e un servizio personalizzato risultano fondamentali per tutte quelle aziende che vogliono soddisfare gusti ed esigenze in continua evoluzione.

Un altro elemento che emerge dalle analisi è la centralità delle piattaforme di e-commerce, canale strategico per tutti i brand che commercializzano Spirits. Per i prodotti più convenzionali e/o in offerta, i consumatori di distillati prediligono piattaforme di vendita come Amazon, con un aumento della conoscenza da parte del pubblico di marchi come Jack Daniel’s, Talisker, Jefferson, Amaro del Capo, Zacapa e Don Papa.

Per gli acquisti di referenze non reperibili a scaffale nei negozi tradizionali e per reperire consigli sui prodotti esclusivi, l’incremento delle vendite su Mr. Dee Still (+45% nel 2023 rispetto al 2022) conferma come i consumatori siano sempre più evoluti, veri estimatori di questa tipologia di prodotti.

