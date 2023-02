Google risponde a Microsoft e annuncia Bard, la sua chatbot intelligente che sfida ChatGpt

Risposte sempre più complesse

e Microsoft si sfidano a colpi di intelligenza artificiale. Mentre il colosso di Bill Gates si prepara ad annunciare un investimento da dieci miliardi di dollari in ChatGPT, il software applicativo di OpenAi progettato per imitare le conversazioni umane, il motore di ricerca più famoso al mondo è pronto a lanciare la sua chatbot intelligente, Bard.

“Presto nella fase di ricerca saranno disponibili funzioni basate sull’intelligenza artificiale”, ha annunciato Sundar Pinchai, ceo di Google, sul blog del sito. “Le persone spesso si rivolgono a noi per ottenere risposte rapide e concrete, come ad esempio ‘Quanti tasti ha un pianoforte?’. Ma sempre più utenti vogliono approfondimenti e comprensione e rivolgono domande del tipo: ‘È più facile imparare a suonare il pianoforte o la chitarra? E quanta pratica è necessaria per ciascuno di essi?’. L’intelligenza artificiale può essere utile in questi contesti, sintetizzando le possibilità per le domande per cui non esiste una sola risposta giusta”.

Come funziona

In poche parole, Bard si pone quindi come obiettivo quello di generare risposte dettagliate a domande semplici. Il suo funzionamento si basa sul LaMDA, il Language Model for Dialogue Applications, che uno degli ingegneri della stessa Google aveva in passato definito “senziente”.

Alphabet e l’AI

L’annuncio del lancio di Bard da parte di Google era attesto dagli appassionati di tecnologia. D’altronde, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Alphabet, la società madre di Google, nel 2021 ha investito oltre 31 miliardi di dollari in nell’intelligenza artificiale, più di qualsiasi altro competitor. Dopo il successo di ChatGPT poi, la società ha deciso di richiamare i suoi pezzi da novanta: i fondatori Larry Page e Sergey Brin.

La mossa di Baidu

Ma l’intelligenza artificiale non interessa solo alle Big Tech americane. Baidu, il più grande motore di ricerca cinese, ha annunciato infatti l’intenzione di implementare un servizio speculare a Bard o ChatGPT. La notizia ha innescato immediatamente un rally delle sue azioni alla Borsa di Honk Kong, aumentate di oltre il 14%. L’impressione è che la guerra a colpi di chatbot sia solo all’inizio.

