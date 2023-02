Amazon torna a dare la caccia alle migliori startup nell’innovazione sostenibile. Candidature entro il 17 marzo

dà il via alla seconda edizione delil programma su misura di 12 settimane, studiato per aiutare i fondatori di startup a superare le sfide associate all’avvio e all’ampliamento di un business sostenibile.

Lanciato da Amazon, EIT Climate-KIC – l’hub per l’innovazione in materia di clima più importante in Europa – e WRAP – una delle principali ONG britanniche impegnate nel contrasto al cambiamento climatico, il progetto si è aperto con l’invito alle startup, nella fase di Early Stage, che stanno creando prodotti di consumo più sostenibili e, per la prima volta, anche a quelle che stanno sviluppando tecnologie in grado di aiutare il settore a riciclare i prodotti in modo più efficace ed efficiente.

“L’innovazione fa parte del dna di Amazon. E, attraverso Amazon Sustainability Accelerator, siamo in cerca di imprenditori che come noi abbiano a cuore la sostenibilità e siano pronti a far crescere le loro imprese e a rivoluzionare i rispettivi settori”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, country manager di Amazon per Italia e Spagna. “Accelerator è aperto a imprenditori di tutta Europa, e sarei molto felice di veder rappresentati tra i selezionati l’innovazione e il talento italiani”, ha aggiunto.

Come funziona l’Amazon Sustainability Accelerator

L’Amazon Sustainability Accelerator comprende workshop virtuali e in presenza condotti da esperti, sessioni di mentorship specializzate, un programma personalizzato e l’accesso a una rete di altri founder a loro affini. Con l’obiettivo, insieme a EIT Climate-KIC, di permettere ai fondatori delle realtà di portare a termine una valutazione dell’impatto climatico sviluppata da Impact Forecast, che contribuirà a valutare il potenziale impatto sul clima delle loro aziende e a studiare strategie per aiutarle a diventare ancora più rispettose dell’ambiente.

Nel dettaglio, quest’anno l’Amazon Sustainability Accelerator si concentrerà sulle startup di due settori chiave:

Tecnologie per il riciclo: startup con tecnologie promettenti che possano aiutare l’industria del riciclo a fare un balzo in avanti, tra cui quelle che affrontano le sfide non ancora risolte o che migliorano in maniera significativa gli strumenti già a disposizione, come i macchinari avanzati per lo smistamento e i sistemi di gestione dei dati sui rifiuti.

startup con tecnologie promettenti che possano aiutare l’industria del riciclo a fare un balzo in avanti, tra cui quelle che affrontano le sfide non ancora risolte o che migliorano in maniera significativa gli strumenti già a disposizione, come i macchinari avanzati per lo smistamento e i sistemi di gestione dei dati sui rifiuti. Prodotti di consumo: startup intente a creare prodotti fisici che aiutino le persone a condurre una vita più sostenibile. Tali prodotti devono essere quantificabilmente più sostenibili di quelli già esistenti, ad esempio essere realizzati con un maggior numero di materiali riciclati o rigenerati, comportare ridotte emissioni nella realizzazione o aiutare i consumatori a ridurre, riutilizzare e riciclare.

I vantaggi per le startup selezionate

Le startup che verranno selezionate in questa edizione riceveranno una spinta dal punto di vista finanziario grazie a un contributo equity-free di 12mila euro e all’assegnazione di Crediti AWS Activate dal valore pari a 25mila dollari. Inoltre, oltre a lavorare insieme a leader ed esperti di Amazon, provenienti da vari team (Sostenibilità, Economia circolare, Sostenibilità dei prodotti e Climate Pledge Fund), potranno accedere a spazi lavorativi gratuiti presso le sedi di Amazon a Londra e a Berlino.

I partecipanti del gruppo di startup specializzate in prodotti di consumo riceveranno anche l’accesso gratuito ad Amazon Launchpad per un anno, compresa la gestione dell’account e delle azioni di marketing attraverso la vetrina di Amazon Launchpad. Alla fine del programma, i partecipanti di entrambi i gruppi, tecnologie per il riciclo e prodotti di consumo, avranno l’opportunità di proporre le loro aziende a un pubblico di investitori di lungo corso per poter instaurare contatti e ottenere ulteriori capitali.

“Il programma cambia la vita alle imprese”, ha dichiarato Colin Hutchinson di Leaf (Regno Unito), uno dei partecipanti al programma. Dello stesso avviso anche Christina Antonie Reh di Baybies (Germania): “Questo percorso è stato incredibilmente fruttuoso, abbiamo appreso moltissime cose sulla crescita, e, grazie al programma, abbiamo affinato la nostra strategia di marketing e di vendita retail per poterci espandere più facilmente in nuovi mercati”.

Candidature entro il 17 marzo 2023

Partendo dal presupposto che le candidature possono essere già presentate a questo link entro il 17 marzo 2023 (con le startup ammesse che verranno annunciate in primavera, per l’occasione ecco qual è il team di esperti selezionato da Amazon, EIT Climate-KIC e WRAP:

Kirsty Macdonald, Responsabile degli Investimenti di JamJar Investments;

Bettina Gilbert, Responsabile del Supporto Tecnico e dei Meccanismi di Finanziamento di WRAP;

Phoebe Wang, Partner di Investimento del Climate Pledge Fund;

Rich Loretto, Direttore della Circular Economy di Amazon;

Cyrus Wadia, Responsabile dei Prodotti Sostenibili di Amazon.

La commissione offrirà anche un supporto in termini di mentoring per tutta la durata del programma Accelerator.

La precedente edizione

Lo scorso anno, i partecipanti dell’Amazon Sustainability Accelerator hanno raccolto più di 5 milioni di euro e hanno visto aumentare le proprie vendite su Amazon e non solo di oltre il 250% a seguito della loro partecipazione. Nella scorsa edizione del programma sono state selezionate 12 delle 1.300 startup che hanno risposto al bando, tra queste Suri, una startup basata nel Regno Unito che progetta, produce e vende spazzolini elettrici riutilizzabili e riparabili, con testine di ricambio realizzate in materiali di origine vegetale. Secondo il suo co-fondatore, Mark Rushmore, Accelerator ha rappresentato “un enorme valore aggiunto”, aiutando la sua azienda a passare “da zero entrate a oltre 1 milione di sterline in poco tempo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.