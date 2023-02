Sisal, ancora un passo verso l’internazionalizzazione: vinta la gara per la gestione dello sport betting in Marocco

, al via la firma del contratto per la gestione delloa seguito della gara indetta dalla società nazionale di gestione delle scommesse sportive La Marocaine des Jeux et des Sports. La società italiana che opera nel settore del gioco regolamentato, attualmente attiva in, compie un altro importante passo verso l’internazionalizzazione.

La vittoria della gara per la gestione dello sport betting in Marocco è l’ultimo dei risultati ottenuti da Sisal a livello internazionale. L’Azienda ha avviato la gestione delle lotterie in Marocco nel gennaio 2019, delle lotterie in Turchia nell’agosto 2020 e, recentemente, è arrivata l’aggiudicazione della concessione della gestione delle lotterie in Tunisia, annunciata a settembre 2022.

L’accordo firmato a Casablanca avrà durata di 8 anni

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare il consolidamento della nostra offerta in Marocco. La decisione da parte di MDJS conferma la bontà del nostro operato e di quanto realizzato in questi tre anni, in un Paese con forti tassi di crescita e grande potenziale. Questa è per noi la quarta aggiudicazione internazionale, tutte gare altamente competitive che hanno premiato l’impegno, gli investimenti e il know-how che il mercato ci riconosce”, commenta Marco Caccavale, CEO di Sisal Jeux Maroc e International Managing Director di Sisal.

L’accordo, firmato a Casablanca, avrà durata di otto anni e arriva a pochi mesi dall’ingresso di Sisal in Flutter Entertaniment plc, società leader mondiale nelle scommesse sportive e giochi online. Facendo leva sulle potenzialità del “Flutter Edge” – ovvero offrire a tutti i brand del Gruppo il know how per accelerare la propria crescita nei mercati locali-, la nuova società combinerà la capacità omnicanale di Sisal con l’offerta Risk & Trading di Flutter, leader di mercato che si avvale di oltre 1.000 specialisti a livello globale. Questo, unito all’aggiudicazione di Sisal della concessione dei giochi in Tunisia, consente a Flutter di accedere per la prima volta in veste di licenziatario all’entusiasmante mercato africano delle scommesse sportive. “L’appartenenza al Gruppo Flutter – continua Marco Caccavale – rafforza la nostra proposizione di valore e ci consente di sviluppare prodotti e servizi congiunti per diversi segmenti di mercato”.

Sisal consolida la propria posizione in Marocco con la gestione e lo sviluppo di un portafoglio prodotti completo, composto da scommesse sportive a quota fissa e totalizzatore, per una durata complessiva di 8 anni. Questi giochi verranno distribuiti da Sisal Jeux Maroc in via esclusiva, attraverso un’estesa rete di punti vendita e online. Gli 8 anni di concessione prevedono la possibilità di un rinnovo per ulteriori 2 anni e un inizio delle operazioni per il 1° gennaio 2024. La gestione delle attività sarà gestita dalla neocostituita società Sisal Jeux Maroc, formata da una joint-venture tra Sisal e Paddy Power.

Questa aggiudicazione permette a Sisal di affiancare in Marocco la gestione delle scommesse sportive alla licenza per la gestione delle lotterie nazionali: una gara, aggiudicata nel 2018, che ha segnato la prima tappa nel percorso di internazionalizzazione; oggi Sisal Lotterie Maroc ha oltre 70 dipendenti nella propria sede di Casablanca e dispone di oltre 1.800 punti vendita sul territorio.

