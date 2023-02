Ferrero sfonda quota 14 miliardi di euro di fatturato. Cresce anche il numero dei dipendenti

Fatti principali

Al 31 agosto 2022, la Ferrero International S.A., società capogruppo del Gruppo Ferrero, ha riportato un fatturato consolidato di 14 miliardi di euro, con un incremento del 10,4% rispetto all’anno precedente, quando il fatturato era pari a 12,7 miliardi di euro.

Come dichiarato dalla società, al 31 agosto il gruppo, di cui Giovanni Ferrero è presidente esecutivo e Lapo Civiletti ceo, era costituito da 109 società consolidate a livello mondiale e 32 stabilimenti produttivi.

I prodotti Ferrero, direttamente o tramite distributori autorizzati, sono presenti in oltre 170 paesi. Marchi iconici come Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno e Kinder Joy hanno registrato una crescita del fatturato, trainata da Stati Uniti e Italia, accompagnata dal consolidamento delle quote di mercato nella maggior parte dei paesi.

Nel 2021/2022 l’organico medio del gruppo nel 2021/2022 è stato di 36.756 unità, in aumento rispetto ai 34.374 dipendenti nel 2020/2021. Con esattezza, al 31 agosto, il gruppo contava 41.441 dipendenti, in aumento rispetto ai 38.767 al 31 agosto 2021.

Per sostenere l’innovazione, il Gruppo Ferrero ha continuato ad incrementare gli investimenti nei suoi marchi iconici e ha ampliato la propria capacità produttiva con investimenti totali di 830 milioni di euro. Sull’ammontare totale degli investimenti la parte più significativa è stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (733 milioni di euro), principalmente in Italia, Stati Uniti, Germania e Polonia.

Altro bilancio in crescita per laInternational S.A. Al 31 agosto 2022, la società capogruppo del gruppo Ferrero ha riportato un fatturato pari a 14 miliardi di euro, in crescita del 10,4% rispetto ai 12,7 miliardi di euro registrati l’anno precedente.

LEGGI ANCHE: “Worklife balance e sicurezza: Ferrero è il miglior datore di lavoro per gli italiani”

La citazione

“L’anno fiscale 2021/2022 è stato caratterizzato da un contesto economico e geopolitico complesso. Il gruppo è riuscito a crescere nonostante queste sfide grazie alla resilienza delle sue persone, dei suoi marchi e del suo modello di business”, ha aggiunto la società nella nota ufficiale.

Background

A fine giugno 2022, il gruppo Ferrero ha finalizzato l’acquisizione di FULFILL Nutrition, un’azienda di barrette vitaminiche e proteiche di alta qualità. La società vende le sue barrette direttamente nel Regno Unito, oltre a distribuire in Irlanda e in altri mercati europei e dell’Asia Pacifico.

Mr Ferrero

Secondo Forbes, Giovanni Ferrero è l’italiano più ricco al mondo con un patrimonio pari a 35,4 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE: “I più ricchi d’Italia 2022: Giovanni Ferrero chiude l’anno in testa, poi Armani e Berlusconi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.