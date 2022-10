Renzo Rosso scommette ancora nel vino: acquistato il 40% della cantina siciliana Benanti

Renzo Rosso at the Diesel farm by Martin Schoeller

Renzo Rosso rafforza il suo business nel settore vitivinicolo di alta gamma. E lo fa attraverso la sua società di investimenti privati Red Circle Investments, che ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 40% di Benanti, una delle più pregiate cantine siciliane.

L’imprenditore – secondo Forbes con un patrimonio di 2,2 miliardi di dollari – , presidente di OTB, holding che controlla tra gli altri i marchi Diesel, Marni, Jil Sander e Maison Margiela, è presente nel settore del vino da quasi 30 anni con Diesel Farm, azienda vinicola sulle colline di Marostica (Vicenza). Nel 2021, Red Circle Investments ha acquisito una partecipazione rilevante in Masi, azienda produttrice di amarone.

LEGGI ANCHE: “Renzo Rosso punta alla quotazione entro l’inizio del 2025. E valuta nuove acquisizioni”

A proposito di Benanti

Benanti è una storica azienda vitivinicola del territorio etneo fondata nel 1988 dal Cavaliere del Lavoro Giuseppe Benanti, considerato il pioniere della produzione vinicola di eccellenza sull’Etna per aver dimostrato, per primo, il grande potenziale delle uve autoctone del vulcano.

Proprio grazie alle particolari ed irripetibili condizioni pedoclimatiche, questo areale è considerato oggi tra i migliori al mondo per la produzione di vino di alta qualità. Guidata dal 2012 dai figli del fondatore, Antonio e Salvino, l’azienda ha una produzione annuale complessiva di 250mila bottiglie, nella fascia più alta ed esclusiva, presenti nei principali mercati mondiali attraverso un network di distributori altamente qualificati e specializzati. Benanti adotta da sempre pratiche di viticoltura biologica ed è l’unico produttore presente sui quattro versanti della DOC Etna, con vigneti ubicati in prestigiose contrade dei comuni di Randazzo, Castiglione di Sicilia, Milo, Viagrande e Santa Maria di Licodia.

“Porteremo avanti insieme progetti di potenziamento strutturale e fondiario e di sostenibilità ambientale, ambito nel quale siamo concretamente impegnati da tempo”, spiega Antonio Benanti. “Metteremo sempre al centro la nostra identità, i nostri ideali e l’artigianalità della nostra produzione. Le famiglie Benanti e Rosso condividono gli stessi principi fondanti, ovvero quelli della valorizzazione del territorio e delle sue persone, dell’unicità delle eccellenze italiane, dell’impegno lavorativo guidato da una passione genuina, dell’etica e dell’integrità. E’ stato naturale trovare subito un’intesa”.

Il commento di Renzo Rosso

“Sono entrato nel mondo del vino da amatore ma negli anni ho sviluppato conoscenze e competenze che, unite alla mia esperienza imprenditoriale, hanno dato forma alla mia visione di questo settore”, dice il presidente di Red Circle Investments. “Mi piace pensare a una cantina come a un atelier in cui vengono usate tradizioni millenarie assieme alle tecnologie più avanzate per creare prodotti unici, a volte perfino customizzati. Forti del contributo portato nei mesi passati in Masi, i cui risultati sono indiscutibili, porteremo i nostri valori e le nostre competenze anche in un’azienda gioiello come Benanti, in questa regione, la Sicilia, che amo da sempre”.

Il portafoglio di Red Circle Investments

L’attuale portafoglio della società ha partecipazioni in settori diversi accomunati da una forte spinta all’innovazione, alla qualità e alla sostenibilità. Si parte con il food e tech-food: oltre a Masi anche Cortilia, società benefit di e-commerce alimentare B2C, e Planet Farms, per la coltivazione verticale di ortaggi.

Spazio anche all’innovazione tech con Jakala, loyalty, engagement e performance marketing, Bending Spoons, sviluppo di applicazioni mobile. E poi Noosa, piattaforma buy now, pay later, e il prestigioso fondo ICONIQ di Silicon Valley.

Ma anche ambiente e salute con WoW, brevetto che trasforma qualsiasi acqua contaminata in acqua potabile pura, CoImmune, terapia cellulare per combattere le malattie attraverso il proprio sistema immunitario, Philogen, innovativi trattamenti legati a cancro, infiammazioni croniche e altre patologie. Beyeonics, sistema di visualizzazione in realtà aumentata e virtuale, e TechWald, holding che investe nel settore healthcare/medtech.

Red Circle Investments partecipa infine in prestigiosi fondi internazionali come Black Rock e Five Seasons, primo fondo di venture capital europeo nel foodtech.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.