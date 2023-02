Erp: True Cloud, il vero valore del cambiamento. Il 14 marzo l’evento di Oracle NetSuite e Forbes Italia

Dal sondaggio del 2022 rivolto daalle imprese italiane emerge che quasireputa “migliore visibilità e integrazione dei processi” ed “agilità e automatizzazione” i fattori chiave per aumentare la crescita aziendale.

Queste sono alcune delle tematiche di cui si parlerà nel webinar Erp: True Cloud, il vero valore del cambiamento, organizzato da Oracle NetSuite in collaborazione con Forbes Italia, in programma per il 14 marzo tra le 11 e le 12. Temi molto attuali anche perché un quarto dei fondi del Pnrr è destinato alla transizione digitale.

Su questo fronte l’Italia, terza economia europea, è ancora in ritardo rispetto a tanti altri paesi: è al 18° posto nell’Ue secondo l’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (Desi).

All’evento parteciperanno Marco Doria, group cfo di Leone Alato, Andrea Lonoce, senior sales account executive di Oracle NetSuite, e Giorgio Visintin, partner di Air Reply Italia, un NetSuite Partner. Insieme discuteranno le opportunità e i benefici dei cambiamenti e di come sfruttare gli incentivi europei per adottare il cloud, riducendo i rischi e migliorando la trasformazione.

