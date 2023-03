Robot che costruiscono altri robot: un video mostra le nuove abilità di Optimus, l’umanoide di Elon Musk

. Non è la scena di un film fantascientifico ma è il nuovo video diffuso nel corso dell’che racconta dei progressi di Optimus , il robot umanoide firmato

Optimus, quando è stato presentato nell’ottobre 2022, poteva salutare la folla, ma ha dovuto essere spinto sul palco legato a un carrello. Nel corso dell’AI 2022 di Tesla Musk aveva confermato che Tesla stava sviluppando i propri componenti per il robot e aveva detto che era vicino alla capacità di camminare. Quel giorno è arrivato. E a camminare non è solo un Optimus, ma due di loro. Ma i due umanoidi non solo camminano: costruiscono altri robot. In un video spiazzante, Optimus #1 prende un braccio di un robot da una scrivania, si avvicina e lo tiene in posizione mentre Optimus #2 lo avvita al corpo di un terzo Optimus ancora in fase di assemblaggio. Alla fine del filmato, entrambi gli Optimus guardano una foto di loro stessi al lavoro, prima di allontanarsi verso la telecamera.

Le nuove abilità di Optimus

Ciò che abbiamo visto è molto più avanzato di quanto presentato in precedenza. Il robot umanoide costruito da Tesla è ora in grado di percorrere brevi distanze in modo indipendente, di trasportare un oggetto grande almeno quanto una delle sue braccia e di utilizzare strumenti di base. Musk ha tenuto a precisare che, nonostante i progressi, l’azienda sta facendo un passo alla volta. “Non sta facendo parkour”, ha scherzato.

Musk nutre grandi speranze per Optimus e sembra richiedere maggiore attenzione verso questo progetto. “Probabilmente è la parte meno compresa di ciò che stiamo facendo in Tesla”, si è lamentato durante l’evento.

La produzione dell’umanoide

La produzione su larga scala di Optimus è ancora lontana e non si sa ancora quando sarà disponibile per l’acquisto. Nel corso dell’AI 2022 di Tesla, l’uomo più ricco d’America non ha fatto alcuna promessa sui tempi, limitandosi a parlare di 3-5 anni da ottobre. Tuttavia, ha detto ottimisticamente che “costerà meno di un’auto” e “meno di 20.000 dollari”.

Elon Musk vede Optimus come un prodotto rivoluzionario. Se Tesla riuscirà a consegnare un prodotto finito a 20.000 dollari, potrebbe davvero essere una rivoluzione, che potrebbe avere un impatto sulla società persino superiore a quello dell’auto elettrica.

