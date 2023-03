Cresce il fenomeno dei “deinfluencer”, i creator che combattono il consumismo su TikTok

Fatti chiave

Uno studio di Meta ha rilevato che il 54% delle persone ha effettuato un acquisto sporadico al momento, o dopo aver visto un servizio o prodotto su Instagram.

Gli influencer che utilizzano la piattaforma di shopping online LTK hanno venduto prodotti per un valore di oltre 3,6 miliardi di dollari nel 2022, secondo la società, e oltre 18 milioni di utenti utilizzano la piattaforma su base mensile.

Secondo le statistiche di Twitter, il 53% degli utenti della piattaforma social ha maggiori probabilità di essere il primo ad acquistare nuovi prodotti: gli utenti visualizzano anche gli annunci il 26% in più, in termini di tempo, su Twitter rispetto a qualsiasi altra piattaforma.

Prodotti e servizi spesso diventano virali sulle piattaforme dei social media grazie all’aiuto di influencer, come le popolari UGG Tasman, andate esaurite poco prima delle vacanze e il cui hashtag (#uggtasmanslippers) ha oltre 19,3 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Un rapporto del 2022 di InCharge Debt Solutions ha rilevato che oltre un terzo delle persone ammette di aver speso troppo per “tenere il passo” con i loro coetanei sui social media.

Il rapporto ha anche rilevato che il 40% della Gen Z è disposto a spendere di più in esperienze piuttosto che in necessità, sebbene il 20% ammetta di non risparmiare denaro a favore di queste esperienze o dello shopping.

I grandi numeri

Ilè una tendenza in crescita suche vede i creator persuadere il pubblico dall’evitare il consumo eccessivo quando le persone diventano vittime delle tendenze sui social media, spesso troppo costose, come spendere oltre 400 dollari per gli AirPod Max o pagare circa lo stesso importo per l’ormai virale Dyson Airwrap.

322,4 milioni. Ecco quante volte l’hashtag #deinfluencing è stato visualizzato su TikTok.

Consumi eccessivi e ambiente

Una sottocultura della tendenza del deinfluencing prevede che i creatori pubblichino elenchi di prodotti che non acquisteranno o non riacquisteranno. Questo è esattamente l’opposto della popolare tendenza su TikTok in cui i creator pubblicano tutte le cose che acquistano dai loro viaggi di shopping, spesso in eccesso.

La TikToker Alyssa Kromelis ha detto a Forbes che negli ultimi due anni in cui ha usato TikTok, ha “visto più prodotti Amazon, Shein, Ulta, Target, ecc. di quanto lei possa contare”. Maeve Galvin, direttore delle politiche e delle campagne globali presso l’organizzazione no-profit Fashion Revolution, ha dichiarato a Vogue che le ricerche sono “collegate alla gamification e allo ‘sport del consumismo’ quando si tratta di moda”.

Un report di Princeton del 2020 ha rilevato che l’industria della moda utilizza un decimo di tutta l’acqua utilizzata per far funzionare le fabbriche e pulire i prodotti. Ha anche scoperto che il 57% di tutti i vestiti scartati finisce nelle discariche. Uno studio pubblicato su Nature Reviews Earth & Environment ha rilevato che l’industria della moda contribuisce a 92 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno e 79 milioni di litri di acqua consumati.

La quote

La deinfluencer canadese Michelle Skidelsky ha dichiarato a Forbes che il consumo eccessivo è molto presente su TikTok, rendendo “molto facile cadere nella tana del coniglio quando si acquistano cose che vedi online nella speranza di avere una vita migliore”. Alcuni marchi hanno tentato di combattere l’impatto dell’industria della moda sull’ambiente, come Patagonia, che si è trasformata in una società benefit nel 2022 e ha donato i profitti dei suoi 1,5 miliardi di dollari di vendite annuali per combattere il cambiamento climatico.

La cultura del duplicato

“Dupe” è la forma abbreviata di duplicato, che significa un prodotto più economico realizzato per assomigliare a una versione di fascia alta, costosa o di design. La cultura dell’inganno è molto diffusa nel mondo della moda, dove i pezzi di spicco delle case di moda sono duplicati a prezzi meno costosi da marchi di fast fashion come Shein, Fashion Nova e Zara.

Rolling Stone, ad esempio, ha parlato dell’abito da fata da 695 dollari, diventato virale, realizzato dal designer Marcelo Gaia che è stato “riprodotto” da diversi marchi di fast fashion per proporre alternative più economiche. Tuttavia, la cultura dell’inganno si è estesa ad altri settori come il mondo della bellezza, con guru del beauty come Laura Lee che compara un tipo di make-up di fascia alta con le imitazioni che si possono trovare in farmacia.

Alcuni creator di TikTok si sono rivolti al deinfluencing come un modo per combattere il consumismo, con l’hashtag #dupe che ha raccolto oltre 3,1 miliardi di visualizzazioni. Alcuni dei video più apprezzati con l’hashtag #deinfluencing vedono creator che condividono le alternative più economiche di prodotti di fascia alta. Ma secondo Hannah Rosato, per un creator in prima linea nella tendenza del deinfluencing, questo può essere controproducente.

La cultura dei duplicati “sta ancora sostenendo il consumo” e può sembrare “predatoria” quando gli influencer hanno link di affiliazione a prodotti “di imitazione” nella loro biografia, ha detto Rosato a Forbes. Tuttavia, crede che ci sia un lato positivo nell’ingannare la cultura rendendo i “prodotti più accessibili” a coloro che altrimenti non sarebbero in grado di permetterseli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.