Eccellenza al servizio del talento: i nove maestri di leadership a supporto degli under 30 di Forbes Italia

L’innovazione nel turismo

Ente Sloveno per il Turismo-Italia – Social media

Il talento, da solo, spesso non basta. I consigli di leader ed esperti sono necessari per raggiungere il successo. Per questo, ancora una volta gli under 30 selezionati da Forbes Italia verranno seguiti da brand italiani di eccellenza, che fungeranno da veri e propri tutor. I giovani talenti delle venti categorie verranno sostenuti e accompagnati nel loro percorso di crescita e nelle varie iniziative che Forbes svilupperà durante l’anno. Per costruire insieme un futuro migliore.

Il turismo è un settore capace di collegare mondi lontani, muovendo oltre mezzo miliardo di persone all’anno. Un comparto in rapida trasformazione dopo la pandemia, che anticipa o segue i nuovi trend di viaggio dati dalle esigenze dei consumatori moderni. L’obiettivo dell’Ente Sloveno del Turismo è quello di portare innovazione in un comparto che ha bisogno di una visione chiara e concreta di come le destinazioni oggi vogliano attrarre i turisti. La sostenibilità, l’innalzamento del valore aggiunto, la gestione dei flussi turistici sono sfide da vincere insieme ispirandosi a un approccio innovativo. Con il progetto I feel Nft, tra i primi programmi che legano il mondo della tecnologia blockchain e degli Nft a quello del turismo, l’Ente Sloveno del Turismo fa da apripista puntando sull’innovazione come volano e leva di marketing territoriale.

Strumenti per un nuovo e-commerce

KNAPP Italia – RETAIL & E-COMMERCE

La rivoluzione dell’e-commerce in molteplici settori è la sfida che interessa numerose aziende nel mondo del retail e non solo. Knapp, multinazionale austriaca con oltre 70 anni di storia e 60 sedi in tutto il mondo, affianca le organizzazioni più evolute in questo percorso in molteplici settori: dall’healthcare al fashion, dal food al wholesaling e alla logistica. L’azienda, partner strategico di operatori leader di settore a livello mondiale, ha sviluppato e continua a sviluppare tool digitali, sistemi di handling e di robotica per consentire l’efficace transizione verso questo nuovo e indispensabile modello di business. È fondamentale sottolineare che il concetto di automazione, nel senso più ampio del termine, ha ormai assunto da alcuni anni un significato ben più ampio di quello di esclusivo abilitatore di efficienza, per divenire, un abilitatore di strategie. Per tale motivo alla leadership tecnologica si affianca la necessaria conoscenza delle caratteristiche delle varie catene del valore nei diversi settori. (In foto Stefano Novaresi, amministratore delegato di Knapp Italia)

Il ponte tra startup e investitori

Ventive – Venture Capital

Ventive è nata nel 2019 da un gruppo di giovani che decise di colmare il gap tra startup e investitori. Con questo obiettivo è cresciuta fino a diventare uno dei punti di riferimento dell’ecosistema startup in Italia. Ventive ha investito più di 23 milioni di euro negli ultimi due anni in startup b2b e b2c, il tutto tramite il club deal interno che conta oltre 150 membri. La vision dell’azienda rimane quella di supportare startup italiane in pre-seed e seed, dal deal flow all’advisory finanziaria. “Abbiamo deciso di essere partner di Forbes anche quest’anno perché sposiamo la vision dell’azienda e condividiamo i valori che puntano a supportare i giovani talenti italiani e renderli protagonisti del futuro”. (Nella foto Roberto Sfoglietta, ceo & co-founder di Ventive)

Il lusso al servizio del pianeta

Xerjoff Group – Art & Style

La Generazione Z ritiene che le aziende abbiano la responsabilità di affrontare le questioni ambientali e sociali. I più giovani sono cresciuti con l’idea che ciascuno debba prendersi cura del pianeta e delle persone e si aspettano che anche i brand del lusso seguano questa direzione. La loro idea è che nel prezzo di un prodotto di lusso sia già incorporata l’attenzione del brand alla sostenibilità. Xerjoff Group ha iniziato da un paio di anni un percorso etico e sociale realizzando progetti in partnership con fondazioni benefiche che lavorano nel pieno rispetto della natura e del nostro pianeta.

Il cioccolato più prezioso

Domori – Food & Drink

Piemontese di nascita, internazionale per vocazione, Domori è una realtà d’eccellenza nel mondo del cioccolato super premium, portavoce di una nuova cultura del cacao, basata su un’instancabile ricerca della purezza della materia prima e sull’innovazione dei processi di lavorazione. Domori è stata tra le prime aziende al mondo a impiegare solo cacao fine, recuperando sul campo la biodiversità del cacao Criollo e salvando questa preziosa varietà per le future generazioni. Fondata nel 1997, Domori è un’azienda giovane, con un alto tasso di occupati under 30, oggi impegnata nella realizzazione di un nuovo sito produttivo in Piemonte, che sarà all’avanguardia per sostenibilità e per originalità di spazi dedicati ad attività di formazione e infotainment sul mondo del cioccolato. Edoardo Pozzoli, amministratore delegato di Domori, è pronto a condividere le basi di quell’approccio sostenibile e innovativo che oggi caratterizza le imprese del food.

“La magia è qualcosa che crei”

Digital Magics – Enterprise technology

Per Digital Magics, l’incubatore certificato di startup innovative, ‘Magic is something you create’ è l’esperienza di chi lavora insieme a noi. Digital Magics, come player dell’ecosistema innovazione italiano che mira a essere sempre più internazionale, seleziona e segue le startup ad alto potenziale e le aiuta a crescere. “Siamo orgogliosi di essere al fianco dei talenti e dei giovani under 30 italiani, crediamo nelle loro aspirazioni e nelle loro capacità. Per questo vogliamo lavorarci insieme, sostenerli, dando valore al capitale umano, l’elemento che fa la differenza nel successo di un’impresa”, dice Marco Gay, presidente esecutivo di Digital Magics.

Tradizione e sostenibilità a due ruote

Guerciotti – Sport

Guerciotti è un’azienda storica nel panorama del settore ciclo che si appresta a festeggiare i 60 anni di attività. È una realtà dinamica, che dopo la pandemia si è trasformata e rinnovata puntando anche su un target di consumatori giovane. Il ciclismo non è solo agonismo. La bicicletta è mezzo di trasporto e stile di vita: divertimento, salute, green thinking e sostenibilità, riduzione delle emissioni, pulizia, vivibilità. Si fa del bene a se stessi e all’ambiente e si fa bene agli altri. Molti di questi valori sono presenti in nuove realtà imprenditoriali di giovani manager e per questa ragione Guerciotti ha deciso di supportare e fare da tutor a una categoria come gli under 30, che rappresenta il futuro dell’imprenditoria.

A supporto della digital transformation

Storeis – Marketing & Advertising

Storeis è una società di consulenza e-commerce e un’agenzia di digital marketing indipendente che si pone come business partner di lungo periodo per i brand con cui collabora, supportando i processi di digital transformation, integrando le competenze specialistiche dei team interni e fornendo anche attività di formazione e temporary management. Specializzata in online advertising, web optimization, Ux e digital intelligence, Storeis opera principalmente per clienti internazionali dei settori fashion, luxury, sport, beauty e consumer electronics. Attualmente il team di Storeis è composto da 68 esperti di marketing digitale, con un’età media di 30 anni. Per questo, è consapevole di quanto sia importante sostenere iniziative che diano spazio a giovani talenti che come loro hanno saputo mettersi in gioco e distinguersi per innovazione e passione.

Insieme per un’energia più green

HPG – Energy

Oggi il tema energetico e della sostenibilità ambientale è una priorità. L’obiettivo di HPG è continuare a investire in ricerca e innovazione insieme alle nuove generazioni di laureati e tecnici con una visione costante verso la green economy. HPG è un’azienda che, per l’elevata complessità dei progetti idroelettrici, unisce molteplici competenze come la geologia, la sismologia, l’idrologia, l’idraulica, l’ingegneria civile e meccanica, temi fondamentali per analizzare l’impatto ambientale. “Il futuro è la leadership del settore idroelettrico, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, nella produzione e realizzazione di centrali, salvaguardando l’ambiente, e l’integrazione del settore del service nella riparazione dei sistemi già esistenti”, dice Indira Fabbro, presidente di HPG.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.