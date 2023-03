Forbes&Friends torna in Terrazza Martini: le foto dell’evento con i protagonisti del numero dedicato agli Under 30

Futuro, talento e innovazione . Sono questi alcuni degli argomenti di cui si è discusso al primo appuntamento del 2023 con, ospitato dalla location milanese di Terrazza Martini. L’evento ha permesso di presentare il numero di marzo di Forbes, quello dedicato ai 100 under 30 italiani del 2023.

All’evento, condotto dal caporedattore di Forbes Italia Daniel Settembre, è intervenuto Luca Toscano, volto di copertina del numero di marzo e fonder di Artech. A seguire si sono succeduti sul palco Alessandro Monterosso, founder di PatchAi, Luca Cuomo, partner dello studio legale DWF e Gabriele Ronchini, ad di Digital Magics.

Una serata quindi che ha permesso di scoprire qualche novità per il futuro. Come sempre Forbes&Friends si è dimostrato uno spazio non solo per presentare il magazine in edicola ma anche un modo per approfondire storie aziendali e imprenditoriali di successo e per scoprire chi saranno i talenti italiani del futuro.

Nicholas Baruffaldi - Chief Operating Officer, Marco Longhitano - CTO, Riccardo Maggioni - [email protected] Giulia Gori - Strategy Manager, Gaetano Maida - Head of Digital Marketing, Vincenzo Sirna - CMO @TECMA SOLUTIONS SPA Laura Smagliato - Partner @YOUR IMAGE SRL Luca Bendazzoli - Retail Manager @Acer Italia Arianna Timeto, Marketing Manager @Acer Italia Desirée Baldini - PR, Valeria Tommaso - Marketing Manager @Bentley Milano Armando Cecatiello - Avvocato @Studio Legale Cecatiello Annapaola Rossi - Marketing & Communication Director @Momit, Raffaella Stucchi - PR Specialist @ Luca Toscano - CEO @Artech fx Francesco Riganti - Chief Marketing Officer @Mondadori Retail Annapaola Rossi - Marketing & Communication Director @Momit Daniela Cannata - Marketing, Digitai & eCommerce Manager @to.market, Alessandro Monterosso - Director, DHS Europe @Alira Health Gabriele Ronchini - CEO @Digitai Magics SPA Stefano De Paoli Alighieri - Rappresentante lnvestHK in Italia @lnvestHK, Tiziana Gennari - Trade & Media Realtions @De Paoli Associati SRL Aljosa Ota - direttore @Ente Sloveno del Turismo Sara Taddei - Marketing & Communication Director @Dils Loris Zanelli - CEO @PubliOne Forbes&Friends - 9.03.2023 Forbes&Friends - 9.03.2023 Forbes&Friends - 9.03.2023 Forbes&Friends - 9.03.2023 Forbes&Friends - 9.03.2023 Forbes&Friends - 9.03.2023 Forbes&Friends - 9.03.2023 Forbes&Friends - 9.03.2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.