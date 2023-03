La lunga lista di aziende e startup che hanno fondi bloccati in Svb e Signature Bank

Le società che detengono capitali presso la Silicon Valley Bank

Circle: 3,3 miliardi di dollari

3,3 miliardi di dollari Roku: 487 milioni di dollari

487 milioni di dollari Block-Fi: 227 milioni di dollari

227 milioni di dollari Roblox: approssimativamente circa 150 milioni di dollari

approssimativamente circa 150 milioni di dollari Ginkgo Bioworks Holdings: 74 milioni di dollari

74 milioni di dollari iRhythm Technologies: 54.5 milioni di dollari

54.5 milioni di dollari Rocket Lab: 38 milioni di dollari

38 milioni di dollari Sangamo Therapeutics: 34.4 milioni di dollari

34.4 milioni di dollari LendingClub: 21 milioni di dollari

21 milioni di dollari Payoneer Global Inc: 20 milioni di dollari

20 milioni di dollari Protagonist Therapeutics: 13 milioni di dollari

13 milioni di dollari Oncorus: 10 milioni di dollari

10 milioni di dollari Eiger Biopharmaceuticals: 8.3 milioni di dollari

8.3 milioni di dollari Compugen LTD: Importo non divulgato

Importo non divulgato QuantumScape Corp: Importo non divulgato

Le società che detengono capitali presso la Signature Bank

Paxos: 250 milioni di dollari

250 milioni di dollari Coinbase: 240 milioni di dollari

240 milioni di dollari Marathon Digital: 142 milioni di dollari

142 milioni di dollari Celsius Network: Importo non divulgato

Importo non divulgato Binance: Importo non divulgato

La chiusura di Signature Bank solleva importanti interrogativi sull’industria delle criptovalute, poiché la banca è stata una delle prime ad aprire le porte alle risorse digitali. La banca ha dichiarato che i suoi clienti di asset digitali detenevano depositi per 16,5 miliardi di dollari, secondo il New York Times. In precedenza, aveva cercato di ridurre la sua esposizione alle criptovalute, che rappresentavano quasi un quarto dei suoi depositi totali nel settembre 2022, dopo che il settore ha dovuto affrontare un 2022 molto difficile.

A cosa guardare

Domenica, in una dichiarazione congiunta, la Fed, la FDIC e il Tesoro degli Stati Uniti hanno annunciato diverse misure per ripristinare la fiducia del pubblico nel sistema bancario statunitense, tra cui l’accesso al proprio denaro ai clienti di Silicon Valley Bank e Signature Bank già da lunedì. Gli azionisti e alcuni detentori di debiti non garantiti non sarebbero protetti dalle ricadute e l’alta dirigenza di entrambe le banche è stata rimossa.

Il gestore di hedge fund Bill Ackman si aspetta che altre banche falliscano, sebbene l’intervento del governo fornisca un quadro su come risponderà. “Probabilmente più banche falliranno nonostante l’intervento, ma ora abbiamo una tabella di marcia chiara su come [il governo] le gestirà”, ha affermato il fondatore di Pershing Square in un tweet.

LEGGI ANCHE: “Licenziamenti, meno Ipo, investimenti in calo: dentro l’inverno delle startup. Che per ora non tocca l’Italia”

Background

Nel primo trimestre del 2020, la Silicon Valley Bank aveva in totale 60 miliardi di dollari depositi. Cifra che, grazie all’exploit dell’industria tech durante la pandemia, è salita in soli due anni a oltre 200 miliardi di dollari. Con un afflusso di depositi in contanti provenienti da società tecnologiche, SVB ha acquistato diversi tipi di obbligazioni, come titoli garantiti da ipoteca e buoni del tesoro statunitensi, asset con rendimenti bassi ma costanti, fintanto che i tassi di interesse rimangono bassi.

Ma quando la Fed ha alzato i tassi di interesse per combattere l’inflazione elevata, i rendimenti degli investimenti si sono praticamente assottigliati perché i nuovi titoli di Stato avevano più interessi del previsto. Con tassi di interesse più elevati che non permettevano ai clienti di SVB investire in nuove società, i finanziamenti a poco a poco sono finiti e i clienti sono corsi agli sportelli.