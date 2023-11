I problemi di Binance alimentano Coinbase: il titolo sale del 18%. E il patrimonio del ceo balza di 1 miliardo di dollari

Le azioni della borsa di criptovalutesono salite al livello più alto dall’aprile 2022, prolungando il loro rally sulla scia dell’uscita forzata della rivaledagli Stati Uniti e rendendo il ceo miliardario dell’azienda un uomo ancora più ricco.

Aspetti principali

Il titolo Coinbase ha guadagnato il 4% nelle contrattazioni di lunedì, estendendo il rally da un anno all’altro al 260% per la più grande società pubblica di criptovalute.

Le azioni dell’azienda sono salite del 18% dopo l’annuncio bomba di martedì scorso, secondo cui Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume, chiuderà le operazioni negli Stati Uniti e pagherà una multa di circa 4 miliardi di dollari , mentre l’ad e azionista di maggioranza di Binance, Changpeng Zhao , si è dimesso dalla società e si è dichiarato colpevole di aver supervisionato una rete di violazioni antiriciclaggio.

, mentre l’ad e azionista di maggioranza di Binance, , si è dimesso dalla società e si è dichiarato colpevole di aver supervisionato una rete di violazioni antiriciclaggio. In un’intervista rilasciata lunedì alla Cnbc, l’ad di Coinbase Brian Armstrong ha accolto con favore il giro di vite su Binance come un’occasione per l’industria delle criptovalute di “voltare pagina… e chiudere quel capitolo della storia”, ribadendo quanto affermato la scorsa settimana, ovvero che Coinbase “crede nello stato di diritto”.

ha accolto con favore il giro di vite su Binance come un’occasione per l’industria delle criptovalute di “voltare pagina… e chiudere quel capitolo della storia”, ribadendo quanto affermato la scorsa settimana, ovvero che Coinbase “crede nello stato di diritto”. Il bitcoin ha subito una lieve flessione lunedì, scendendo dell’1% a circa 37mila dollari, appena al di sotto del suo massimo di 1,5 anni.

Le stime di Forbes

Secondo le stime di Forbes, Armstrong ha un patrimonio di 5,3 miliardi di dollari, con un aumento di 1,2 miliardi di dollari rispetto a lunedì scorso, il giorno prima dell’annuncio dell’azione degli Stati Uniti contro Binance. Nonostante questo, Armstrong rimane molto meno ricco di Zhao, la cui partecipazione del 90% in Binance gli vale una fortuna di circa 15 miliardi di dollari.

Sullo sfondo

Le azioni di Coinbase sono ancora in calo di circa il 70% rispetto ai massimi del novembre 2021 di 354 dollari. Tuttavia, Binance rimane di gran lunga la più grande borsa di criptovalute, con una quota di mercato del 44% a settembre, secondo CoinGecko, mentre Coinbase ha una quota del 7%.

Le accuse penali contro Binance, che continuerà a operare nel suo più lucrativo mercato non statunitense, sono arrivate un anno dopo il drammatico disfacimento dell’exchange Ftx, il cui fondatore ed ex ceo Sam Bankman-Fried è stato recentemente dichiarato colpevole di varie accuse di frode.

Coinbase non è stata immune dal giro di vite normativo: la Securities and Exchange Commission l’ha accusata a giugno di aver venduto titoli non registrati, sebbene l’azienda abbia negato di aver commesso illeciti.

Citazioni importanti

Le voci su Binance hanno agito “come una spada” sul mercato delle criptovalute, che ora può “voltare pagina” e concentrarsi sugli “aspetti positivi legati alla chiarezza normativa e alle migliori prospettive” del tanto atteso fondo azionario in bitcoin, ha scritto l’analista di Bernstein Gautam Chhugani.

Quest’ultimo ha osservato che Coinbase potrebbe ottenere diversi benefici nella sua attività di trading di derivati all’estero e come broker per un Etf sul bitcoin approvato dagli Stati Uniti.

A margine

Molti altri titoli hanno raggiunto lunedì i massimi del 2023, tra cui il titano dell’e-commerce Shopify, lo streamer Roku e la società di tecnologia finanziaria Affirm Holdings. Come Coinbase, le azioni di ciascuna di queste tre aziende sono ancora in calo di oltre il 50% rispetto ai picchi del 2021.

