Banche americane ancora in crisi: anche la PacWest rischia il crack

Il crollo della PacWest Bancorp

Oggi, le azioni della PacWest sono previste in calo di oltre il 53%, crollando così dal prezzo di 6,42 dollari a 3,02 dollari per azione.

Già lo scorso martedì il titolo della banca aveva chiuso in discesa del 26,6%

Secondo quanto rivelato ieri da Bloomberg, il crollo è giustificato dal fatto che la società sta prendendo in considerazione una vendita per difendersi da quanto accaduto negli scorsi mesi ad altre banche regionali e ai continui rialzi della Federal Reserve che, nonostante i diversi fallimenti, non ha desistito dalla sua politica aggressiva.

In questa direzione, si sono dimostrate inutili le rassicurazioni della scorsa settimana di Paul Taylor, ceo di PacWest Bancorp, il quale in una nota ufficiale sugli utili aveva dichiarato “i depositi si sono stabilizzati nell’ultima parte di marzo e sono rimbalzati positivamente ad aprile”.

Non c’è due senza tre. Anzi non c’è tre senza quattro. A distanza di quasi due mesi dal domino avviato dal crollo della Silicon Valley Bank , acquisita successivamente dalla First-Citizens Bank , gli Usa si preparano a un altro crack: quello dellaInfatti, dopo aver chiuso la giornata di ieri in negativo di quasi il 2%, oggi le azioni della holding bancaria con sede a Beverly Hills sono previste in discesa di oltre il 53%

Fatto sorprendente

Prima di ritrovarsi sull’orlo del fallimento in cerca di un potenziale acquirente, la PacWest Bancorp durante la crisi finanziaria del 2008 si trovava nella situazione opposta. Ha infatti acquisito i depositi e le attività di altri istituti bancari falliti quegli anni: Security Pacific Bank, Affinity Bank e Los Padres Bank, tanto per citarne alcuni.

Non c’è tre senza quattro

Il potenziale crack di PacWest Bancorp sarebbe il quarto nel giro di poco meno di due mesi negli Usa. Il domino, infatti, è iniziato con il fallimento di Silicon Valley Bank, seguita a ruota da First Republic Bank e Signature Bank. In Europa, invece, è toccata a Credit Suisse, acquisita poi da Ubs.

Intanto JpMorgan acquisirà la First Republic Bank

Come nel caso delle sue ‘sorelle’ anche First Republic Bank è stata salvata da un intervento in extremis. In questo caso a opera di JpMorgan Chase che, come dichiarato in una nota ufficiale dalla Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), assumerà tutti i suoi 103,9 miliardi di dollari di depositi e acquisirà i suoi 229,1 miliardi di dollari di attività. JpMorgan diventa così la più grande banca degli Usa. “La Fdic stima che il costo per il Deposit Insurance Fund sarà di circa 13 miliardi di dollari. Questa è una stima e il costo finale sarà determinato quando la Fdic terminerà l’amministrazione controllata”, si legge nella nota.

