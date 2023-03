Il programma della quarta settimana di Bridge For Future, un mese di ‘lezioni’ online gratuite sulla digitalizzazione

È online il programma della quarta settimana di evento online che coinvolge alcuni principali rappresentanti del cambiamento (definiti “ponti” e “pionieri”), osservabile in streaming e on demand, nel mese di marzo 2023 sulle principali piattaforme social di Bridge For Future (YouTube, Linkedin, Instagram, Facebook). Il programma completo è disponibile sul sito www.bridgeforfuture.it.

Testimonianze e suggestioni per compiere una traversata più consapevole: più di 30 talk per altrettante aziende coinvolte. Sono gli innovatori e le innovazioni i principali protagonisti del format: alcuni, i pionieri, hanno già compiuto la traversata (le imprese che hanno attraversato “il ponte”). Altri, i ponti, indicheranno una strada per una transizione più semplice: dalle tech company alle competenze innovanti.

L’evento è organizzato da Brainpull, agenzia di marketing con sede a Conversano (BA) e a Milano, in collaborazione con Forbes Italia. Ogni giorno, a partire dal 1º marzo, un nuovo episodio sarà disponibile online.

Il programma di Bridge For Future dal 20 al 26 marzo

Ogni giorno, alle 10, un nuovo episodio formativo sulla digitalizzazione.

“Pioniere” – Lunedì 20 marzo: Alessandro Tocci di Mate Agency, web agency nella comunicazione sportiva e corporate, e Marco Marino, Vice President di Braccialetti AUA, brand pugliese produttore di bracciali con perline colorate e Partner Brainpull – Ambassador strategy e personal branding digitale per atleti e aziende.

“Pioniere” – Martedì 21 marzo: Chiara Valenti, Head of Marketing di Alice Pizza, la più grande catena di pizzeria in Italia – CRM e comunicazione integrata nel food retail.

“Ponte” – Mercoledì 22 marzo: Massimo Morelli, CEO & founder di Integry, società di servizi di consulenza informatica che opera su territorio nazionale per la progettazione e realizzazione di sistemi informativi integrati per le imprese – Digital transition nell’era del business 4.0.

“Pioniere” – Giovedì 23 marzo: Federico Veronesi, board member di Signorvino, la “Grande cantina italiana” lanciata nel 2012 da Sandro Veronesi (Gruppo Calzedonia) – Il marketing lead based e la condivisione di valore.

“Ponte” – Venerdì 24 marzo: Andrea Torassa, co-founder & CEO di Maiora Solutions, azienda della grande distribuzione organizzata operante nel Sud Italia – Digitalizzare un’azienda con la scienza dei dati e l’intelligenza artificiale.

“Pioniere” – Sabato 25 marzo: Danila Pignalosa, Marketing Strategist di Finestre Nurith, azienda leader nel settore dei serramenti – Industria 4.0 nel settore dei serramenti

“Ponte” – Domenica 26 marzo: Domingo Iudice (Co-founder Brainpull e Pescaria) & Andrea Tessera (Chief Innovation Officer di Banca Sella) – Open innovation and coopetition in payment services.

