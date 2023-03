Il prezzo del petrolio è in calo. E Warren Buffet aumenta i suoi investimenti

Produzione di petrolio in crescita

Non ha senso essere ribassisti sui prezzi del petrolio in questo momento. Gli esperti del settore concordano sul fatto che gli Stati Uniti stanno andando incontro a una recessione imminente, stimolata da una crisi di fiducia nel sistema bancario. Dalla prima settimana di marzo,. Il prezzo del gas naturale, invece, è sceso del 50% da dicembre. Le azioni delle società attive nel settore del petrolio sono andate incontro a un calo del 20% nelle ultime settimane.

In tutto questo, le scorte di petrolio sono aumentate in modo considerevole. Stiamo assistendo a una risposta dell’offerta per l’aumento del 40% nella spesa in conto capitale del giacimento petrolifero, innescata dai prezzi del petrolio di oltre 100 dollari rispetto allo scorso anno. La produzione nazionale di petrolio è destinata a crescere di 500mila barili al giorno a 12,9 milioni di dollari di quest’anno. Anche la produzione di petrolio dalla Russia è stata resiliente (11,3 milioni di barili al giorno), di poco al di sotto rispetto a quando Putin decise di invadere l’Ucraina.

Ma è il momento di essere spaventati o coraggiosi?

“Gli investitori attivi nel mercato del petrolio sono diventati eccessivamente pessimisti riguardo alle prospettive”, scrive l’analista di Goldman Sachs Daan Struyven e il suo team in una nota di ricerca, che ha abbassato l’obiettivo di prezzo a 12 mesi a 94 dollari al barile invece di 100 dollari. “Storicamente, dopo eventi così spaventosi, il posizionamento e i prezzi si riprendono solo gradualmente”.

Tuttavia, il target di 94 dollari è molto più alto rispetto a oggi. Quindi, l’ipotesi un rialzo dei prezzi è realistica?

Secondo Warren Buffett sì. Questo mese, approfittando dei minimi a sei mesi, ha acquisito altre 13 milioni di azioni di Occidental per quasi 800 milioni di dollari. Un’operazione che ha aumentato dello 0,9% la partecipazione azionaria di Berkshire Hathaway in Oxy, adesso pari al 23%, per un valore di 12,5 miliardi di dollari. La Berkshire, inoltre, detiene anche dei warrant d’acquisto pari circa al 9% della società per un valore di 5 miliardi di dollari, più 10 miliardi di dollari di azioni privilegiate, sulle quali riceve 200 milioni di dollari dividendi a trimestre.

Il potere della diversificazione dei combustibili fossili

Warren Buffett, in un punto della sua recente lettera annuale, ha sottolineato di non aver la sfera di cristallo per parlare del prezzo del petrolio, ma riconosce il potere di diversificazione dei combustibili fossili a lungo termine per la Berkshire, soprattutto visti gli enormi deficit del governo federale.

Oxy scambia a 14 volte le previsioni dell’analista della Jefferies & Co, Lloyd Byrne, per gli utili del 2023 sulla base dei prezzi correnti delle materie prime. Ci sono opzioni più economiche per quelli di noi che non acquistano alle condizioni del Berkshire Hathaway. Secondo i dati di Jefferies, il produttore di petrolio indipendente scambia a 11 volte gli utili. Tra i più economici ci sono Northern Oil & Gas con un P/E di 3 e Diamondback Energy a 6,8x.

Il settore è molto più forte rispetto, ad esempio, al 2020, quando i lockdown per la pandemia hanno ridotto la domanda di energia al punto che i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono diventati negativi. Da allora le aziende hanno tagliato i costi e ridotto il debito a un gestibile 25% della capitalizzazione. Byrne calcola che l’azienda media abbia bisogno di un prezzo del petrolio di almeno 53 dollari al barile per “pareggiare” dopo aver pagato dividendi e investimenti di capitale.

Le opportunità del settore

Tra i produttori canadesi integrati di sabbie bituminose, la Suncor Energy sembra molto interessante, dato che scambia a otto volte gli utili, quattro volte il flusso di cassa, con un rendimento da dividendi del 5,3%. Suncor pompa 750mila bpd e il suo titolo è sceso di quasi il 15% la scorsa settimana. Nell’ultimo anno Suncor ha negoziato con l’investitore attivista Elliott Management su cambiamenti di gestione e miglioramenti della sicurezza dopo che, dal 2020, cinque lavoratori sono morti sul posto di lavoro.

Gli analisti di THP & Co. affermano che l’incertezza del settore energetico è un’opportunità, non un motivo di panico. Sostenendo i prezzi, vedono la Cina aggiungere un milione di barili al giorno alla domanda e l’India in aumento di 250mila barili quest’anno. In tutto il mondo, quindi, esistono quantità preoccupanti di capacità di produzione di petrolio inutilizzata. Con l’Iran ancora ai margini e la produzione russa prevista in calo di mezzo milione di barili, i mercati petroliferi si restringeranno nel corso dell’anno.

Ora che il prezzo del petrolio è sceso al suo livello target, c’è una persona che certamente dovrebbe comprare petrolio: il presidente Joe Biden. Finora ha venduto più di 250 milioni di barili dalla Strategic Petroleum Reserve, che ha promesso di rifornire quando i prezzi scenderanno sotto i 70 dollari.

