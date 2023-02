La Berkshire Hathaway registra oltre $22 miliardi di perdite, ma Warren Buffett rimane positivo: la lettera agli azionisti

Il patrimonio di Warren Buffett

Noto anche come l’ ‘oracolo di Omaha’, secondo Forbes, Buffett possiede un patrimonio di 106 miliardi di dollari. Cifra che lo rende la quinta persona più ricca al mondo.

Citazione

Buffett ha sottolineato il suo ottimismo per l’economia statunitense, aggiungendo che “ha investito per 80 anni, più di un terzo della vita del nostro paese”. Sebbene abbia osservato un “quasi entusiasmo” da parte degli americani per “l’autocritica e l’insicurezza, devo ancora vedere un momento in cui ha avuto senso fare una scommessa a lungo termine contro l’America”.

Il contesto

Warren Buffett, originario di Omaha, Nebraska, è figlio di un membro del Congresso degli Stati Uniti. Ha acquistato per la prima volta azioni all’età di 11 anni e ha pagato le tasse per la prima volta all’età di 13 anni. Buffett è diventato ceo di Berkshire Hathaway, una società inizialmente fondata nel 1839 per supervisionare le aziende tessili con sede nel New England, nel 1965.

Entro la fine del 2022, la società deteneva la maggioranza azioni di una serie di importanti società statunitensi, tra cui American Express, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, Occidental Petroleum e Paramount Global, poiché “Berkshire manterrà sempre un carico di denaro” e “una vasta gamma di attività”, Buffett disse. Il miliardario ha continuato ad essere ottimista riguardo alla crescita dell’economia statunitense ed è molto impegnato in attività filantropiche con altri miliardari, come Bill Gates. “L’America sarebbe andata bene senza Berkshire”, ha aggiunto Buffett, anche se “non è vero il contrario”.