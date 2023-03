Inizia la nuova era di Tassoni: presentata la linea di soft drink e il gin con nove botaniche

e un marchio entrato a far parte dell’immaginario collettivo e del patrimonio culturale italiano., azienda italiana legata all’iconica cedrata, ha deciso di portare la sua artigianalità verso nuovi orizzonti senza perdere quel

Lo fa attraverso un’identità visiva più contemporanea, un ampliamento della gamma e il rinnovamento in chiave moderna del brand. L’azienda inaugura quindi una nuova era con un progetto di rilancio che, partendo dal territorio e dalla storia, guarda al futuro. L’obiettivo? Rendere Tassoni il “luxury soft drink italiano per eccellenza”.

La nuova gamma di Tassoni

Il nuovo progetto di Tassoni punta a valorizzare le caratteristiche di autenticità e storicità, ma le reinterpreta in chiave contemporanea ispirandosi anche al mondo della moda. Il restyling, realizzato in collaborazione con RobilantAssociati, si combina a un rinnovamento della gamma, grazie al contributo del Mastro Erborista di Tassoni, un “alchimista” in grado di selezionare e abbinare gli elementi naturali scelti per i vari drink.

La nuova linea di Tassoni è composta da quattro soft drink (Cedrata, Tonica al cedro, Chinotto e Sambuco) e quattro proposte per la mixology (Tonica, Ginger ale, Ginger beer e Soda). Inoltre è stato presentato il nuovo gin, creato con 9 botaniche selezionate tra cui l’essenza di cedro. La ricetta del gin nasce dalla collaborazione con Bruno Vanzan, uno dei più richiesti barman a livello internazionale.

La storica bottiglietta “a buccia di cedro” è stata parzialmente modificata con un rilievo del logo e della data di fondazione e con l’aggiunta del luogo dove viene prodotta: il Lago di Garda. Le nuove etichette passano dalla plastica alla carta, coerentemente con l’impegno verso la sostenibilità̀ di tutto il Gruppo Lunelli.

L’ingresso nel gruppo Lunelli

Entrata a far parte del Gruppo Lunelli dal 2021, Tassoni è nata come spezieria a Salò, sulle sponde del Lago di Garda, a metà del 1700 ed è diventata farmacia nel 1793. È riconosciuta come la più antica azienda della località lombarda, a cui resta indissolubilmente legata.

“La nuova era di Tassoni coniuga tradizione e innovazione, storia e futuro, memoria e sogno” commenta Matteo Lunelli, amministratore delegato del Gruppo Lunelli e presidente di Tassoni. “Valorizzeremo in chiave contemporanea il saper fare intrinseco nei 230 anni di storia dell’azienda e l’alta qualità delle sue creazioni, confermando in particolare la Cedrata come luxury soft drink italiano per eccellenza. Tassoni sarà sempre più il punto di riferimento per i migliori locali che, nel nostro paese e all’estero, vogliono proporre un’esperienza di consumo raffinata e alternativa, all’insegna dell’italianità”.

