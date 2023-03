Il meglio dell’orologeria italiana e svizzera nella nuova collezione di Bulgari

Fin dal suo primo lancio, nel 2012, il segnatempo Bulgari Octo ha lasciato il segno nel mondo dell’orologeria contemporanea. E nell’ultimo decennio si è arricchito di nuove versioni e record orologieri per la maison romana. Con il suo design, profondamente innovativo, questo segnatempo ha saputo arricchire l’universo orologiero di Bulgari. La nuova collezione Octo Roma spicca fra le novità del Salone di Ginevra 2023 e si contraddistingue per l’elegante versatilità e per il suo design audace, che testimonia sia il percorso innovativo di Bulgari sia il suo contributo all’orologeria svizzera attraverso un inconfondibile stile italiano.

Il fascino di Octo Roma parte dalla sua forma non circolare: l’ottagono della cassa rende omaggio al legame storico del marchio con la città eterna e le sue architetture. E prosegue con l’elaborato motivo clous de Paris, che arricchisce i quadranti dei modelli automatici e dei cronografi: un omaggio all’alta orologeria svizzera.

Maestria italiana e svizzera con un volto d’eccezione

Il nuovo segnatempo ha il volto di Lorenzo Viotti, un perfetto incontro della maestria italiana ed elvetica. Nato a Losanna nel 1990 da famiglia italiana, Viotti è fra i più giovani direttori d’orchestra al mondo e con il suo impegno, passione e tecnica incarna perfettamente la costante ricerca dell’eccellenza di Bulgari e il suo equilibrio fra l’heritage tradizionale e uno sguardo innovativo volto al futuro.

Viotti è quindi l’ambassador perfetto per gli scatti dell’affascinante campagna girata fra le bellezze di Roma, città speciale che non smette mai di stupire e rappresenta un’eterna fonte di ispirazione per Bulgari. Qui, attraverso il talentuoso direttore d’orchestra si lancia un messaggio chiaro: “ciascuno può plasmare il proprio tempo e comporre la propria sinfonia”.

L ’ eclettico design

La straordinaria complessità delle finiture circolari e ottagonali che si sovrappongono l’una sull’altra, contraddistingue l’identità unica di Octo, in un connubio di patrimonio creativo, ispirazione architettonica e arte dell’orologeria.

Il fascino di Octo Roma risiede nel design elegante e raffinato della cassa, che combina perfettamente un effetto arrotondato ad una cornice ottagonale. La complessa combinazione di queste due forme geometriche ben distinte e sovrapposte attribuisce all’orologio tutta la sua potenza visiva.

La lunetta rotonda superiore satinata-spazzolata a contrasto con la lunetta ottagonale inferiore con finitura lucida crea un’estetica classica ma audace e accattivante al contempo. L’anello ottagonale interno amplifica l’impatto del design, conferendo al quadrante una forma ottagonale, mentre le anse sfaccettate ne completano l’estetica equilibrata casual e chic, perfetto al lavoro, in occasioni formali e nel tempo libero.

I nuovi Octo Roma Automatic

La nuova versione meccanica automatica dell’Octo Roma da 41 mm con tre lancette e datario è alimentata dal calibro di manifattura BVL 191, con riserva di carica di 42 ore. Il quadrante è di facile lettura e visivamente accattivante, e la finitura con motivo clous de Paris aggiunge quel tocco ricercato: con questo pattern composto da una serie di piccole piramidi, l’orologio adotta un motivo storico dell’alta orologeria svizzera, integrandolo al cuore dal design tutto italiano.

Il motivo crea un gioco di luci che aggiunge profondità e ricchezza estetica al segnatempo disponibile con un quadrante in tre diverse variazioni di colore – blu, antracite e bianco, tutte esaltate dall’effetto tridimensionale della tecnica clous de Paris. Il quadrante blu ha quel fascino classico e senza tempo, quello bianco cattura l’attenzione per il suo look inaspettato. E il quadrante antracite è perfetto per un gentleman contemporaneo alla ricerca di un’elegante sobrietà.

Il quadrante ha una leggibilità ottimale con lancette, indici delle ore e i numeri di Octo Roma a ore 6 e 12 in Super-LumiNova. Anche in questo caso, Bulgari ha preservato i codici stilistici emblematici di Octo Roma giocando su equilibrio e senso delle proporzioni, fondamentali dell’architettura italiana, rendendo anche questi nuovi segnatempo innovative opere d’arte da polso.

