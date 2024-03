“Andare oltre il tempo significa creare oggetti che rimangono eterni”

Tra le novità della maison Bulgari nel 2024 ci saranno due anniversari importanti: il 50esimo dei segnatempo Bvlgari Bvlgari e il decimo anniversario di Lvcea. Le collezioni di quest’anno si ispirano in modo particolare all’incontro di tre elementi: linee essenziali, maestria artigianale e la sontuosità dell’oro.

Il ceo Babin racconta il segnatempo Bvlgari Bvlgari

Il ceo Jean-Cristhophe Babin ci ha raccontato alcuni elementi cruciali del percorso tecnico e creativo del marchio.

“Il nostro segnatempo Bvlgari Bvlgari è nato nel 1975. Negli anni ’70, il contesto orologiero era devastato dalla crisi causata dall’introduzione del quarzo giapponese che portò a una battuta d’arresto generale anche dal punto vista creativo. Quindi, si può dire che il Bvlgari Bvlgari abbia trasportato e reinventato l’orologio nel mondo moderno.

Un modello ispirato all’idea di una moneta romana con l’iscrizione Bvlgari Bvlgari sulla lunetta. Nel quadrante c’è una particolarità innovativa ovvero la scelta dei numeri arabi al posto di quelli romani e un rivoluzionario minimalismo con soli due numeri presenti, il 6 e il 12, come del resto è ancora oggi dopo quasi 50 anni”.

Nel 2024 riaccende il suo fascino originale abbinando l’oro giallo a un quadrante nero e l’oro rosa a un quadrante opalino argentato. Il suo minimalismo versatile si esprime in due dimensioni della cassa: una splendida versione da 26 mm e una innovativa da 38 mm.

Cosa significa per Bulgari andare ‘oltre il tempo’

“Andare oltre il tempo vuol dire creare una comunità che condivide con noi questo mondo emozionante creato con le nostre esperienze di ospitalità o con opere d’arte come un gioiello o un orologio, ad esempio come il nostro Lvcea. Che con il suo design essenziale in oro e acciaio, e il peculiare mosaico di madreperla o di malachite sul quadrante è la quintessenza del nostro saper fare.

Bulgari Bulgari Lucea dettaglio lavorazione quadrante in malachite Lucea dettaglio lavorazione quadrante in malachite

Solo un gioielliere come Bulgari può pensare di rendere così sofisticato un quadrante di un orologio di uso quotidiano. Le micro tessere di madreperla o malachite sono intarsiate e posizionate a mano una accanto all’altra: dunque ciascun quadrante è un’opera unica e diversa per ogni orologio che ha una tridimensionalità senza uguali, e il mosaico è un gioiello dinamico che evoca tutta la nostra romanità. Un capolavoro di tecnica ed estetica. Ecco, questo è il concetto di andare oltre il tempo per Bulgari ovvero creare oggetti, servizi ed emozioni che attraversano gli anni e divengono eterni”.

L’oro torna di tendenza

Fra le tendenze 2024 c’è il ritorno all’oro: eterno e prezioso, sin dall’epoca dell’art déco è stato un elemento chiave della creatività di Bulgari e ha assunto un ruolo centrale nella narrativa orologiera della maison.

Non esiste un materiale che supera l’oro nella sua capacità di incarnare il concetto di eleganza intramontabile. Un’allegoria terrena del sole, per il suo calore e splendore senza tempo, l’oro simboleggia la luce eterna ma anche l’eredità lasciata dalle civiltà che ne hanno a lungo custodito il fascino radioso. Tutte caratteristiche che lo rendono un mezzo ideale per veicolare le emozioni orologiere create dalla maison romana.

Il camaleontico Octo Finissimo

Nel 2014, il know-how orologiero svizzero e l’eleganza romana di Bulgari si sono uniti in un capolavoro di design e meccanica straordinaria. L’Octo Finissimo Tourbillon ha cambiato per sempre il panorama dell’orologeria: in soli otto anni, fra il 2014 e il 2022, la manifattura ha stabilito 8 record di sottigliezza, con segnatempo che coniugano rivoluzioni meccaniche all’inimitabile stile italiano.

Nel 2024, l’Octo Finissimo Automatic, esempio emblematico dell’arte orologeria di Bulgari, abbraccia con audacia la bellezza dell’oro giallo. La sua personalità architettonica e ultra contemporanea reinterpreta il fascino vintage del metallo prezioso, ricordando i primi orologi art déco disegnati da Bulgari alla fine degli anni ’30. Nel 2024, intanto, è stato presentato anche l’Octo Finissimo Tuscan Copper con un affascinante quadrante soleil in rame.

Il mecenatismo di Bulgari

Anche nel 2024 proseguiranno le iniziative di mecenatismo e di supporto alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale italiano di Bulgari. In modo particolare a Roma, città con cui la maison ha un legame speciale.

In particolare, Babin ha anticipato le iniziative per il completamento del restauro dell’area del Mausoleo di Augusto, e ha parlato del lavoro congiunto con l’amministrazione pubblica nel rendere questo luogo unico una destinazione museale ricca di contenuti.

“C’è la volontà di rendere questo monumento sempre più fruibile e attrattivo. Inoltre stiamo lavorando alla prossima mostra dei marmi Torlonia che, dopo Roma e Milano, verranno esposti per la prima volta al Louvre di Parigi durante il periodo dei Giochi Olimpici 2024 di luglio. Una novità a cui teniamo molto”.

Il concetto di ospitalità al nuovo Bulgari Hotel Rome

Con la recente apertura del Bulgari Hotel Rome si completa l’esperienza nell’universo della maison a Roma: un’immersione nel loro concetto di ospitalità fatta di dettagli, italianità e gusto.

Le dive della Dolce Vita che hanno indossato le creazioni Bulgari si ritrovano qui nei numerosi scatti alle pareti. Sofia Loren, Anna Magnani, Anita Ekberg: tutto racconta lo stile italiano in una fusione di arte e bellezza, alta gioielleria e orologeria, alta artigianalità e impegno trasversale.

