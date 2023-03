Dalle nuove soluzioni per i lavoratori all’intelligenza artificiale: ecco quali saranno le principali tendenze del 2023 secondo Hp

di Giampiero Savorelli

Se solo torniamo a cinque anni fa, le nostre identità fisico-digitali e di ‘ufficio-casa’ risultavano ben distinte. Oggi, con l’evoluzione della tecnologia e della cultura del lavoro, non ultime le modalità di lavoro flessibili, queste identità si stanno fondendo con una rapidità imprevista.

Tutto indica che tale fusione sia destinata a diventare una prerogativa importante della nostra quotidianità. Alcuni dati recenti evidenziano il cambiamento di attitudine al lavoro. Nell’annuale Trust Barometer di Edelman, il 63% degli intervistati ha dichiarato che la workplace technology consente alle persone di svolgere un lavoro più significativo.

L’innovazione ibrida

Nel Regno Unito, Hp ha rilevato che l’89% dei dipendenti ritiene che il lavoro ibrido offra l’opportunità di migliorare il loro benessere e l’equilibrio tra lavoro e vita privata. L’eliminazione delle barriere, guidata dalla tecnologia, è evidente anche nel mondo del gaming.

Oltre ad accedere ai videogiochi a livello locale, i pc oggi sono progettati per integrare soluzioni di gaming in cloud, offrendo più opzioni ai gamer. Gli avatar 3D superano il digital divide fisico in modo divertente e avrete probabilmente notato periferiche gaming nelle riunioni Zoom, usate sia per lavoro, sia per gioco.

Il 2023 sarà un anno caratterizzato da innovazione ibrida, esperienze tecnologiche sempre più personalizzate e nuove soluzioni focalizzate sulla workforce, tutto questo all’insegna della sostenibilità.

Le tendenze analizzate da Hp

Come Hp monitoriamo l’evoluzione dello scenario per continuare a soddisfare le esigenze dei clienti. Ecco alcune tendenze chiave che i nostri ‘futuristi’ stanno analizzando.

Le attività di ricerca e sviluppo si stanno focalizzando sulla riduzione dei vincoli della comunicazione attraverso la tecnologia. Dalle soluzioni per sale riunioni ai video cart mobili, fino ai notebook aziendali che supportano molteplici videocamere, le nuove tecnologie di collaborazione stanno contribuendo a creare esperienze più coinvolgenti e senza soluzione di continuità.

Se essere visti e ascoltati è importante, anche l’inclusività è al centro di questa innovazione. Ad esempio, il numero degli impiegati (42%) che continua a ritenere che sia meglio essere in ufficio per essere considerati per una promozione è quattro volte superiore rispetto a chi lavora da remoto (10%).

È evidente che la tecnologia ha un ruolo importante nell’aiutare ad abbattere le barriere che ancora persistono. Si prevede che nel 2023 l’intelligenza artificiale sarà integrata in nuovi ambiti, ad esempio nella webcam, che seguirà i volti per assicurare che l’utente sia sempre al centro dello schermo.

Da Hp Smart Sense a Hp Anyware

Funzionalità abilitate all’intelligenza artificiale, come Hp Smart Sense, sono in grado di monitorare e ottimizzare l’uso dei componenti del portatile che consumano energia, consentendo agli utenti di preservare la durata della batteria, della ventola e del processore.

Le più recenti soluzioni di difesa dalle minacce informatiche sfrutteranno l’Ia per essere sempre un passo avanti ai criminali informatici. Per le aziende che hanno una presenza internazionale e i dipendenti che lavorano da casa, dall’ufficio o da qualsiasi altro luogo, la semplicità e la flessibilità sono fondamentali.

I prodotti e i servizi devono abilitare stili di vita e di lavoro ibridi, considerando una workforce sempre più distribuita. I servizi e le soluzioni unificate per pc, stampanti e dispositivi di collaborazione possono contribuire ad attenuare la pressione che i team It devono affrontare in questo nuovo modello operativo.

Grazie a software enterprise come Hp Anyware, ad esempio, i dipendenti possono rimanere produttivi grazie all’accesso protetto ai loro spazi di lavoro digitali senza una Vpn, consentendo una collaborazione a elevate prestazioni praticamente ovunque.

Obiettivi climatici net zero e consumatori più attenti all’ambiente: questi elementi fanno sì che nel 2023 le aziende di tutti i settori debbano intensificare le proprie credenziali di sostenibilità. I consumatori sono infatti sempre più consapevoli dell’impatto delle loro scelte e desiderano selezionare brand che diano priorità a comportamenti e valori sostenibili.

L’accessibilità dei prodotti sostenibili

La tendenza verso un’elettronica sostenibile si evolve in modi nuovi e interessanti, con prodotti che integrano un maggior numero di materiali riciclati o altri materiali di natura sostenibile. Presto scoprirete che ci sono contenuti bio-circolari, come i fondi di caffè, nel vostro monitor e l’olio da cucina nel rivestimento inferiore del vostro laptop.

In Hp crediamo che i prodotti progettati all’insegna della sostenibilità debbano essere accessibili a tutti. Oltre a sviluppare un portafoglio di pc tra i più sostenibili, Hp ha utilizzato, dal 2019, oltre un miliardo di chili di materiali riciclati.

E continuiamo a innovare, ad esempio, offrendo servizi informatici carbon neutral per supportare le aziende nel gestire meglio la propria impronta ambientale. Siamo a uno snodo importante nel nostro rapporto con la tecnologia.

Se da un lato il prossimo passo verso un continuum fisico-digitale migliorerà le nostre esperienze di lavoro e di svago in modi nuovi ed entusiasmanti, dall’altro potrebbe farci riapprezzare maggiormente ciò che conta di più.

