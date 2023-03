Elon Musk valuta Twitter 20 miliardi. L’aveva pagata più del doppio

Il proprietario di Twitter,, ha comunicato ai suoi dipendenti di valutare circala sua piattaforma social. Lo ha riferito The Information , citando come fonte una persona che ha visionato l’e-mail inviata al personale.

Nel messaggio in questione, Musk ha annunciato un nuovo programma per i dipendenti, che prevede la partecipazioni agli utili e l’assegnazione di azioni di X Holding, la società attraverso la quale Musk ha acquistato il social.

Dal calo degli inserzionisti al taglio del personale

La piattaforma, che Elon Musk ha acquisito a ottobre per 44 miliardi di dollari, ha quindi visto crollare il suo valore. A dicembre l’imprenditore ha dichiarato che Twitter era sulla buona strada per raggiungere il “pareggio dei flussi di cassa” nel 2023, dopo il taglio della spesa dei 500 principali inserzionisti con la sua acquisizione.

Dopo l’acquisto della piattaforma, Musk ha portato avanti una serie di tagli del personale, passato in pochi mesi da 7.500 a 2mila dipendenti. In precedenza aveva dichiarato perdite per l’azienda per 4 milioni di dollari al giorno. Solo negli ultimi tre mesi del 2022, Twitter è arrivato a perdere oltre 270 milioni di dollari.

La valutazione di 20 miliardi di dollari supera di poco quella di Snap (18,2 miliardi di dollari), società che controlla Snapchat, che ha annunciato un calo dei suoi profitti. La piattaforma ha in media 375 milioni di utenti al giorno, una cifra ben superiore rispetto ai 237,8 di Twitter prima dell’acquisto di Musk.

Il codice di Twitter online

In un clima già teso, Twitter ha dovuto fare i conti con l’azione di un utente, tale FreeSpeechEnthusiast, ovvero ‘Amante della libertà d’espressione’, che nel weekend ha pubblicato in rete parte del suo codice sorgente.

Le aziende tecnologiche cercano di tenere segreto tale codice, che contiene le istruzioni sulle quali si basano gli algoritmi che selezionano i contenuti da mostrare agli utenti.

Il codice è stato condiviso su Github, una piattaforma collaborativa per lo sviluppo di software, utilizzata anche per gestire progetti software open source. Twitter ha già fatto richiesta per rimuoverlo e ha depositato un mandato di comparizione che obbliga Github a rivelare tutto ciò che sa sulla persona responsabile.

