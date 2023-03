Over porta la Metaverse Fashion Week a Milano

Spesso si dà per scontato che le tecnologie più avanzate vengano dalla Silicon Valley, mentre ci sono realtà incredibili anche in Italia.è una di queste. Nata a Udine da fondatori italiani e diventata subito internazionale, Over è undi realtà aumentata (Ar) che unisce mondi fisici e virtuali per creare una nuova dimensione accessibile a tutti. Un metaverso costruito in Web3 che consente ai suoi creatori di pubblicare e possedere completamente i propri contenuti, offrendo ricompense e opportunità a tutti coloro che contribuiscono alla creazione dell’ecosistema.

La app Over consente ai propri utenti di creare esperienze geolocalizzate uniche. Una delle più spettacolari mai create sarà una sfilata in realtà aumentata, un hybrid fashion show, ambientata in Piazza del Duomo il 31 marzo, in seno alla Metaverse Fashion Week 2023, co-organizzata dai metaverso Decentraland, Spatial e appunto Over. Grazie a questa collaborazione, infatti, i brand potranno scegliere, proprio come accade nelle fashion week fisiche, la location virtuale nella quale presentare le proprie novità.

La Metaverse Fashion Week

L’edizione 2023 della Metaverse Fashion Week, 28-31 marzo, arriva dopo il successo della prima edizione, nel 2022, che ha visto oltre 100mila partecipanti, 7 milioni di media impression, 460 testate giornalistiche che hanno coperto l’evento e oltre 165 mila wearable, oggetti e indumenti da indossare nel metaverso, presentati dalle case di moda. Infatti, tutte le principali case di moda stanno già investendo nella produzione 3D.

Gli eventi

Davide Cuttini, ceo e co-fondatore di Over, spiega: “Noi portiamo il metaverso e la moda virtuale direttamente ai consumatori nel mondo reale, tramite i loro dispositivi smart. Crediamo che questo sia un punto di svolta per la moda e non vediamo l’ora di mostrarlo a tutto il settore a Milano”. Infatti, Over abilita strategie di marketing completamente immersive, permettendo strumenti come negozi 3D, avatar basati sull’intelligenza artificiale, oltre a Web3 e integrazioni di e-commerce esistenti per lanciare o mostrare nuovi prodotti. E sono proprio in linea con questa mission i due eventi organizzati da Over durante la Metaverse Fashion Week.

Il primo è l’Over ARwards Winners Celebration, che si terrà il 28 marzo alle 17 nel metaverso Over. Basta scaricare l’app per partecipare. Si tratta della premiazione del primo concorso per creatori cross-metaverse, che vede gli stilisti competere per creare avatar digitali indossabili che siano interoperabili attraverso Over e Decentraland. Cinque vincitori condivideranno 10mila dollari in token Ovr e potranno mostrare le loro creazioni con le musiche del dj di fama mondiale Regard.

Il secondo e più importante evento sarà appunto la sfilata in realtà aumentata in Piazza Duomo il 31 marzo, godibile con il proprio smartphone dalla location Terrazza Duomo 21, che si affaccia sulla piazza.

Un pomeriggio di moda e metaverso

L’evento di Over si preannuncia già uno degli appuntamenti clou per la settimana della Metaverse Fashion Week. Infatti sono molti gli eventi pre e post sfilata.

A dare il via al programma, alle 16, sarà il discorso di apertura di Davide Cuttini e Diego Di Tommaso, co-founder di Over. Segue alle 16.20 il panel con relatori: Layla Pavone, coordinatrice del board innovazione tecnologica e trasformazione digitale del Comune di Milano (che patrocina l’evento), Ilona Song, fondatrice e designer della Ilona Song Phygital Fashion House, Matteo Bonente, partner di PwC Italy, e Marco Ruffa, digital transformation director di Pinko. Alle 17 si terrà la sfilata. Quindi, alle 17.30, riprenderanno gli interventi dal palco con Stefania Valenti, managing director dell’Istituto Marangoni, e di Lucas Verra, founder director di Poap Studio. Alle 18 ci saranno le presentazioni delle collezioni Nft Balmain & Space Runners Unicorn e The Pet Liger Ribbon Loafers (parte della Gucci Vault Art Space). Poi dalle 18.30 gli ospiti si scateneranno con Dj set & networking.

“La moda è stata una delle prime industrie a riconoscere l’incredibile potenziale del Metaverso e del Web3″, ha affermato Cuttini. “Questo perché il Metaverso crea opportunità per così tante aree della moda, dal design alla vendita al dettaglio. Over è unica per il modo in cui usiamo la realtà aumentata per unire il virtuale e il fisico. Questo presenta enormi opportunità per marchi, designer e rivenditori di raggiungere i consumatori ovunque e in qualsiasi momento”. Proprio partendo da questo spunto i vari relatori affronteranno il tema della moda nel metaverso e come quest’ultima possa essere la salvezza dei mondi virtuali, che negli ultimi mesi sono stati messi in forse. Nello specifico si interrogheranno su cosa sa e cosa fa la moda che gli altri settori non sanno. Cosa può insegnare la moda alle altre industrie su come essere coinvolti nel metaverso. E soprattutto se il metaverso sarà realmente una rivoluzione di vasta portata o solo una bolla passeggera. Non mancheranno anche riflessioni sull’intelligenza artificiale e come questa impatterà anche sul metaverso.

