Premi ai guidatori Fiat e Jeep per i comportamenti sostenibili: accordo tra Kiri Technologies, Tier Mobility e Infobus

Mitigare le emissioni di CO2

Dare un contributo alla lotta al cambiamento climatico e incentivare comportamenti sostenibili: questo l’obiettivo alla base della partnership tra. L’accordo prevede una premiazione per i conducenti di Jeep dai comportamenti sostenibili. Il premio sarà assegnato sulla base di alcuni elementi, come la guida di auto elettriche, l’acquisto di prodotti alimentari biologici, il riciclo di rifiuti e l’utilizzo della mobilità elettrica in generale e prevede un ‘KiriCoin’ riscattabile sui mezzi di mobilità sostenibile di Tier e Infobus, come scooter elettrici, biciclette, autobus e treni. L’obiettivo, spiega, ceo di Kiri Technologies, è “dare la possibilità di effettuare spostamenti in modo completamente sostenibile”.

La partnership vuole contribuire a mitigare le emissioni di CO2 da carburante, che sono aumentate di oltre il 140% dal 1970. “Un passo importante”, sottolinea Di Benedetto, “verso il raggiungimento della missione di Kiri: incoraggiare comportamenti sostenibili per sconfiggere il cambiamento climatico. Gli utenti Kiri potranno accedere a sconti su Tier e Infobus tramite i KiriCoin guadagnati guidando la loro Fiat Nuova 500 elettrica, così come le loro Jeep Renegade 4xe, Jeep Wrangler 4xe, Jeep Compass 4xe e Jeep Grand Cherokee 4xe, tutte plug-in hybrid, con la possibilità di estensione ai nuovi modelli”.

Un nuovo traguardo

Il principale obiettivo dell’intesa è il raggiungimento degli obiettivi europei definiti dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi, declinati in 240 indicatori e 169 target, lanciano una grande sfida anche alla mobilità. La necessità di ridurre gli impatti, la crisi climatica e gli effetti nefasti sulla salute umana hanno determinato una grande rivoluzione anche nel campo automotive e della mobilità in generale. Oggi l’inquinamento atmosferico è il quinto fattore di rischio di mortalità a livello mondiale e nel 2017 ha rappresentato la causa del 9% di tutte le morti sul pianeta.

“Questa partnership”, sottolinea Luca Rubino, chief marketing officer di Kiri Technologies, “è un nuovo traguardo nel consentire a più persone di abbracciare i comportamenti sostenibili come stile di vita in modo semplice e divertente”.

