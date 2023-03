Patrizio Bertelli di Prada compra lo storico caffè de “La vita è bella” ad Arezzo

Un accordo da 1,6 milioni di euro

Mister Prada acquista il salotto buono di Arezzo, quelche nel 1997 fece il giro del mondo in una memorabile sequenza del film premio Oscar La vita è bella di Roberto Benigni. Dopo oltre un anno e mezzo di chiusura, la saracinesca abbassata sulla piazza più frequentata delle serate aretine sarà presto un vecchio ricordo, grazie all’interessamento del più importante imprenditore della città. Al termine di settimane di rumor mai smentiti,ha rotto gli indugi e ha partecipato all’asta lanciata all’inizio dell’anno da Intesa Sanpaolo, proprietaria dell’immobile ereditato da Ubi e a sua volta da Banca Etruria.

La base d’asta era di 1,35 milioni di euro. L’immobiliare Peschiera di proprietà di Bertelli si è aggiudicata il Caffè dei Costanti grazie a un’offerta di 1,6 milioni. Mancano solo poche formalità per completare l’iter – giusto qualche firma in calce ai documenti -, ma l’affare si può dire chiuso e il locale potrebbe riaprire i battenti già in autunno, tra settembre e ottobre, al termine dei lavori di risistemazione. Anche la gestione della struttura potrebbe rimanere all’interno della famiglia aretina.

L’investimento immobiliare di Bertelli – una delle persone più ricche d’Italia, con un patrimonio di 5,6 miliardi di dollari – potrebbe non essere soltanto stata una sorta di “operazione nostalgia”. Tutt’altro: l’obiettivo di mister Prada – 77 anni tra qualche giorno – è quello di rilanciare il Caffè dei Costanti, preservando così la tradizione del locale in piazza San Francesco che per oltre due secoli è stato il luogo di socialità per eccellenza dell’alta borghesia aretina.

Gli affari di Patrizio Bertelli ad Arezzo

L’interessamento di Patrizio Bertelli per la sua Arezzo non è certo una novità: nella stessa piazza davanti alla basilica dedicata a San Francesco, l’imprenditore ha acquistato altri due immobili storici, quello dell’ex Farmacia del Cervo e il ristorante La Buca di San Francesco, prossimo alla riapertura e famoso per le frequentazioni di vip internazionali come Charlie Chaplin, Roberto Benigni, Salvador Dalí, re Gustavo VI di Svezia, Adriano Celentano, Sting, Jeanne Moreau e Carolina di Monaco.

Gli indizi sull’acquisizione del Caffè dei Costanti non mancavano: già alla vigilia dell’asta, ad esempio, l’architetto Roberto Baciocchi – progettista di tutti gli spazi commerciali per i marchi del gruppo Prada, con il quale collabora da diversi anni – aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram all’interno della Buca con Patrizio Bertelli e Miuccia Prada e un gruppo di amici. Una sorta di test delle cucine prima della riapertura. Come riporta l’edizione aretina della Nazione, in questi giorni Bertelli si vede spesso in San Francesco, segno che l’altro storico locale sulla strada che sale accanto alla basilica degli affreschi di Piero è davvero pronto a riaprire.

