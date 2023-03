Richard Branson chiude la sua azienda aerospaziale Virgin Orbit e lascia a casa 675 dipendenti

Fatti principali

Da una registrazione di una riunione tra i dipendenti di Virgin Orbit ottenuta dalla CNBC, è emerso che l’amministratore delegato Dan Hart ha annunciato che l’azienda non è in grado di trovare i fondi per costruire un percorso chiaro.

ha annunciato che l’azienda non è in grado di trovare i fondi per costruire un percorso chiaro. Secondo quanto riportato in un documento della Securities and Exchange Commission (SEC) , l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza delle Borse, Virgin Orbit licenzierà la maggior parte della sua forza lavoro, tagliando 675 dipendenti e lasciandone operativi circa 100.

, l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza delle Borse, Virgin Orbit licenzierà la maggior parte della sua forza lavoro, tagliando 675 dipendenti e lasciandone operativi circa 100. Nel documento è riportato inoltre che l’azienda ha venduto 10,9 milioni di dollari in obbligazioni convertibili alla Virgin Investments di Branson, la società di investimenti del Gruppo del miliardario.

in obbligazioni convertibili alla di Branson, la società di investimenti del Gruppo del miliardario. Giovedì 30 marzo il prezzo delle azioni di Virgin Orbit è sceso del 16% a 34 centesimi, il minimo storico, ed è calato di oltre il 43% nelle contrattazioni after-hours dopo la divulgazione della notizia da parte di CNBC.

Virgin Orbit non ha risposto alla richiesta di Forbes di ulteriori dettagli.

Il retroscena

L’azienda aerospazialee lascerà a casa il 90% dei suoi dipendenti. A rivelarlo è la testata statunitense CNBC . La decisione arriva dopo che la società fondata dal miliardarionon è riuscita a ottenere i finanziamenti necessari per rimanere operativa.

Il 72enne Richard Branson ha fondato Virgin Orbit nel 2017 come servizio di lancio per piccoli satelliti. La società non è da confondere con Virgin Galactic, la divisione di turismo spaziale che porta in orbita clienti paganti (ha fatto volare lo stesso Branson nel 2021). Quotata al Nasdaq, la società ha raccolto 55 milioni di dollari come misura di emergenza vendendo titoli convertibili alla Virgin Investments, ma, nonostante ciò, non è riuscita a risolvere i suoi problemi finanziari. Nel terzo trimestre del 2022 l’azienda ha registrato una perdita di 43 milioni di dollari e a marzo ha licenziato quasi tutta la forza lavoro, sospendendo le operazioni per una settimana al fine di ricostruire la liquidità attraverso un piano di investimenti.

La ricchezza di Branson

Il patrimonio netto di Branson è stimato in tre miliardi di dollari, cifra che lo rende la 964esima persona più ricca del mondo. Il suo successo deriva fondamentalmente dall’etichetta discografica Virgin Records, fondata nel 1972 e venduta 20 anni dopo per un miliardo di dollari. Oggi Branson possiede o è affiliato a una serie di società con il nome Virgin, tra cui Virgin Mobile e la compagnia aerea Virgin Atlantic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.