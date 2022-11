Problemi “spaziali” per Richard Branson: accusato di aver gonfiato i prezzi delle azioni di Virgin Galactic

Richard Branson ha fondato Virgin Galactic nel 2004. È andato però incontro a diverse battute d’arresto, tra cui il volo di prova fallito nel 2014 che ha portato alla morte del copilota Michael Alsbury. Dopo oltre un decennio in cui ha ottenuto diversi finanziamenti garantiti proprio dal patrimonio miliardario di Branson, Virgin Galactic, a ottobre del 2019 , si è quotata grazie a una fusione con una spac. La compagnia punta a offrire brevi voli spaziali a turisti disposti a pagare centinaia di migliaia di dollari per un biglietto.

In quella che è stata soprannominata ‘la corsa miliardaria per lo spazio‘ sono diversi i competitor di Virgin Galactic. Tra questi ci sono altre società fondate da miliardari: Blue Origin di Jeff Bezos e SpaceX di Elon Musk. E se Virgin Galactic non ha ancora dato vita a un volo, oltre al viaggio di Branson avvenuto nel luglio del 2021 su Unity, Blue Origin ha già realizzato sei voli spaziali turistici dal 2021 e SpaceX due .

Le stime di Forbes

Secondo Forbes, il patrimonio di Richard Branson è stimato in 3,7 miliardi di dollari grazie alle società appartenenti al gruppo Virgin, come Virgin Atlantic e Virgin Galactic.

A cosa guardare

A febbraio Richard Branson ha annunciato che Virgin Galactic avrebbe accettato le prenotazioni per assicurarsi, al prezzo di 450mila dollari, i biglietti per i voli spaziali. I quali, però, secondo le sue stime, sarebbero iniziati ‘in ritardo quest’anno’. Adesso, però, la compagnia punta a lanciare i voli commerciali nella primavera del 2023.

