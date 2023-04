La storia di Chow Shing Yuk, ex giocatore di poker diventato miliardario con la sua azienda di consegne

Lalamove: un gigante della logistica

, ex giocatore di poker professionista che ha studiato economia all’Università di Stanford, è entrato a far parte della schiera dei miliardari.

Negli ultimi dieci anni, Chow Shing Yuk, 44 anni, ha costruito Lalamove fino a farla diventare un gigante della logistica e delle consegne da una base a Hong Kong, con il sostegno di società come Sequoia China di Neil Shen e Hillhouse Capital di Lei Zhang. Martedì scorso, la società di Chow, il cui nome formale è Lalatech Holdings, ha presentato un’offerta pubblica iniziale alla borsa Hong Kong, rivelando di possedere una quota del 25% attraverso un trust di famiglia.

Sulla base della partecipazione di Chow Shing Yuk e dei proventi delle vendite di azioni precedenti, Forbes stima che il suo patrimonio netto sia di 2,2 miliardi di dollari, rendendolo uno dei pochi miliardari di startup a Hong Kong.

La richiesta di quotarsi alla borsa di Hong Kong

L’ultima raccolta di fondi privata di Lalatech è stata un round di serie G da 230 milioni di dollari a novembre 2021, durante la bolla delle startup. Secondo un rapporto di The Information, quel round ha valutato Lalatech ben 13 miliardi di dollari.

Da allora, le valutazioni di molte startup sono scese a causa dell’aumento dei tassi di interesse e dei timori di recessione. Il prospetto dell’Ipo della società ha rivelato che Chow ha venduto 2,17 milioni di azioni di Lalatech al gigante cinese di Internet Tencent, un altro dei suoi investitori, per 100 milioni di dollari a dicembre, valutando la società circa 7,8 miliardi di dollari.

La richiesta del gigante della logistica di quotarsi a Hong Kong arriva quasi due anni dopo aver presentato in via confidenziale una Ipo negli Stati Uniti che potrebbe raccogliere più di 1 miliardo di dollari, come riferito da Bloomberg.

Gli altri investitori di Lalamove

Oltre a Sequoia China, Hillhouse e Tencent, tra gli altri investitori di Lalatech figurano l’assicuratore vita asiatico Fwd Group del miliardario Richard Li, la C Capital del magnate immobiliare Adrian Cheng, la Gaw Capital Partners dell’investitore immobiliare Goodwin Gaw, la Shunwei Capital del cofondatore di Xiaomi Lei Jun.

E ancora il gigante cinese delle consegne di cibo Meituan, l’hedge fund D1 Capital Partners del miliardario Daniel Sundheim e Boyu Capital, una società di private equity creata da un nipote dell’ex presidente cinese Jiang Zemin.

L’espansione in Cina

Chow, che ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato, ha co-fondato Lalatech nel 2013 per digitalizzare l’intero processo di prenotazione dei trasporti su strada, che tradizionalmente avveniva tramite call center. L’applicazione mobile dell’azienda mette in contatto persone e aziende con vettori che consegnano generi alimentari, mobili e persino animali domestici.

Lalatech opera con il marchio Lalamove a Hong Kong e nel sud-est asiatico, e come Huolala nella Cina continentale. L’azienda è stata lanciata per la prima volta a Hong Kong nel 2013 e si è poi espansa in Cina un anno dopo. Si concentra sulla crescita nel Sud-est asiatico e in America Latina e prevede di entrare in Medio Oriente nei prossimi anni.

La conquista del mercato

Nel suo prospetto di quotazione, la società ha dichiarato che nella prima metà dell’anno scorso era la più grande piattaforma di transazioni logistiche end-to-end (dall’inserimento dell’ordine all’abbinamento del carico al pagamento) al mondo per valore lordo delle transazioni, con una quota di mercato del 43,5%, secondo quanto riportato dalla società di consulenza Frost & Sullivan.

Si tratta di una quota 3,5 volte superiore a quella di Uber Freight, il braccio logistico del gigante statunitense del ride hailing Uber Technologies, che sta valutando la possibilità di quotarsi in borsa, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Lalatech, che si concentra sulle consegne in città, è riuscita a ridurre la perdita netta di circa il 96% rispetto all’anno precedente, arrivando a 93 milioni di dollari nel 2022, secondo il prospetto di quotazione depositato presso la borsa di Hong Kong.

Nello stesso periodo, l’azienda ha visto il suo fatturato aumentare del 23%, raggiungendo circa 1 miliardo di dollari, con la Cina continentale che ha contribuito per oltre il 90% delle sue vendite.

Una fitta rete di commercianti e vettori

Lalatech ha attribuito la sua crescita alla vasta rete di commercianti e vettori che ha costruito negli anni. Alla fine dello scorso anno, l’azienda ha dichiarato di avere più di 7 milioni di vettori verificati sulla sua rete e oltre 11 milioni di commercianti che utilizzano la sua piattaforma in media ogni mese.

L’azienda di Hong Kong è presente in 400 città di 11 mercati, tra cui Bangladesh, Brasile, Indonesia, Malesia, Messico, Singapore, Tailandia, Filippine e Vietnam. La rete consente all’azienda di generare maggiori entrate dalle quote di adesione e dalle commissioni pagate dai vettori.

L’ascesa di Chow Shing

Chow, nato nella Cina continentale e cresciuto in una fatiscente casa di legno a Hong Kong, ha ottenuto una borsa di studio negli Stati Uniti dopo aver ottenuto il massimo dei voti agli esami di maturità, secondo un’intervista rilasciata all’Università cinese di Hong Kong, dove ha conseguito un master in economia.

Dopo aver conseguito la laurea a Stanford, Chow ha iniziato la sua carriera come consulente presso Bain & Co. a Hong Kong.

Dopo aver trascorso gran parte delle sue ore lavorative giocando a poker online, Chow ha deciso di passare a livello professionale. In otto anni di attività come giocatore di poker, Chow ha guadagnato 30 milioni di HK$ (3,8 milioni di dollari) in vincite.

Nel 2013, Chow ha utilizzato le sue vincite per fondare Lalatech, che all’epoca si chiamava EasyVan, con i cofondatori Gary Hui e Matthew Tam, dopo essersi sentito frustrato dall’utilizzo dei call center per prenotare i servizi di consegna. Nell’intervista, Chow ha rivelato la sua ambizione di rendere Lalatech sinonimo di consegne.

