La logistica a portata di click che ottimizza consegne e resi

Uno degli ultimi servizi che ha deciso di lanciare sul mercato è stato pensato per semplificare la gestione dei quantitativi sempre più numerosi dei resi, in costante crescita negli ultimi anni alla luce del boom che il commercio elettronico ha registrato nel nostro Paese in seguito alla pandemia.

Reso Facile è la novità portata sul mercato da InPost , l’operatore polacco attivo nel settore delle spedizioni tramite e-commerce e una delle principali piattaforme di logistica per la consegna out-of-home in Europa. “Oggi i resi rappresentano circa il 14% dei nostri volumi business to consumer, ma siamo convinti che questa percentuale crescerà ancora a ritmi molto marcati nei prossimi anni”, spiega Leonardo Berlingieri , commercial director di InPost Italia.

“Dal momento che semplificare è la nostra parola d’ordine, Reso Facile consente di restituire il prodotto senza dover stampare nulla venendo così incontro ai consumatori. In pochi click e pochi minuti, si può così ricevere direttamente sulla propria e-mail un Qr code e un codice reso che consentono all’acquirente di rendere la merce senza dover affrontare ulteriori complicazioni. Le piattaforme e-commerce hanno invece la possibilità, sempre in un’ottica di semplicità del servizio, di integrare Reso Facile tra le opzioni attualmente già in uso sul loro sito, oppure di proporlo tramite il portale InPost, senza alcuna necessità dunque di integrazione tecnica”.

Fondata nel 1999 da Rafał Brzoska in Polonia, InPost fornisce servizi di consegna attraverso una rete di oltre 28.000 punti di distribuzione in nove paesi europei, nonché servizi di corriere a domicilio e di evasione degli ordini per chi vende tramite e-commerce. La rete di InPost si basa in particolare sui locker, gli armadietti automatizzati collocati in posti strategici come supermercati, uffici postali, grandi brand del retail e fermate della metropolitana, e sugli InPost Point, i punti di ritiro ospitati presso migliaia di esercizi di quartiere in tutta Italia. Il business di InPost continua a svilupparsi, tanto che nel 2022 la società ha raggiunto la soglia dei 54.000 punti di ritiro in Europa, di cui circa il 9% in Italia, con circa 745 milioni di pacchi consegnati, in crescita del 44% rispetto al 2021.

Il nostro paese è un mercato strategico per lo sviluppo internazionale di InPost con i punti di distribuzione che sono passati da circa 100 a quasi 5.000 punti in meno di due anni, e con la copertura di tutte le regioni raggiunta negli ultimi mesi. Aumenta di conseguenza anche il numero delle persone impiegate da InPost nel nostro paese: dalle 40 persone di fine 2021 la forza lavoro conta oggi oltre 80 dipendenti, ed entro la fine del 2023 è prevista un’ulteriore crescita.

In Italia sono tra l’altro attive diverse partnership significative, come quella annunciata lo scorso dicembre con Atac, l’azienda di trasporto pubblico della Capitale, grazie alle quale i locker di InPost saranno localizzati in 21 stazioni della metropolitana di Roma. Grazie a questi accordi, InPost vuole contribuire non solo a rafforzare la sua rete a portata di cliente, ma anche a diffondere nella popolazione italiana un’abitudine già molto consolidata nei Paesi del Bord Europa, dove l’utilizzo dei punti di ritiro fuori casa per ricevere gli acquisti realizzati online è diventato una consuetudine e raggiunge anche tassi del 70%.

Il mercato italiano