Farmacie Italiane rivoluziona il settore con la consegna Fast

“Abbattere le barriere che esistono tra mondo fisico e digitale”. In questa frase si condensa perfettamente la mission di Farmacie Italiane, leader nel settore farmaceutico con 50 farmacie e 10 parafarmacie su tutto il territorio italiano e l’e-commerce Farmacia Loreto, che ha messo al centro della propria operatività la soddisfazione del cliente attraverso l’offerta di un’esperienza di acquisto sempre orientata all’innovazione e alla qualità del servizio, con l’obiettivo di replicare la customer experience vissuta all’interno dei negozi anche in rete, luogo solitamente freddo e poco coinvolgente.

In quest’ottica, il gruppo ha lanciato di recente uno nuovo progetto, denominato Fast, che vuole rivoluzionare radicalmente il comparto, venendo incontro alle mutate esigenze della clientela, alla ricerca di un’offerta sempre più efficiente e veloce, con un servizio di spedizione rapida che garantisce la consegna direttamente a casa dei prodotti selezionati nello store digitale entro 90 minuti dall’ordine effettuato.

Fast: i prodotti a casa a tempo di record

Come accennato in precedenza, la soddisfazione del cliente è un aspetto centrale delle strategie imprenditoriali in ogni settore, evidenza compresa pienamente dal gruppo Farmacie Italiane che con il servizio Fast ha reso gli acquisti nel mercato digitale equiparabili a ciò che avviene all’interno dei negozi fisici, dimostrando ancora una volta la propria vocazione verso la commistione di questi due mondi, in un contesto in cui l’omnicanalità è divenuta la chiave principale per il successo del business e la fidelizzazione del proprio pubblico target.

Idee chiare puntualmente espresse dal ceo del gruppo Farmacie Italiane, Umberto Gallo: “Fast nasce dall’idea che l’e-commerce va oltre la leva del pricing. Dopo aver puntato sull’assortimento e sul click and collect posticipato e immediato – che con il ritiro in farmacia, consente anche di fare cross-selling – abbiamo implementato il servizio di consegna a domicilio”.

Del resto, comprare online è ormai divenuta una prassi ben consolidata e se in passato l’utente era disposto anche ad aspettare giorni per mettere mano sui prodotti acquistati in rete, oggi la volontà di attendere si sta facendo via via sempre più sottile, prediligendo quegli interlocutori in grado di operare in modo smart, reattivo e, per l’appunto, veloce. Il termine “Fast” in questo senso non è casuale.

Per poter utilizzare il servizio, l’utente deve semplicemente accedere con il proprio account all’ e-commerce di farmacialoreto.it e verificare se all’interno dei prodotti desiderati è presente l’icona che rappresenta il servizio di spedizione rapida.

Constatato ciò, il sistema richiederà l’esplicitazione del proprio cap di residenza per poi confermare o meno la disponibilità del bene selezionato negli store fisici di Farmacie Italiane situati in prossimità del proprio domicilio. In caso di esito positivo, si potrà quindi richiedere la consegna entro i 90 minuti dall’ordine effettuato, aggiungendo al prezzo finale una piccola somma per la spedizione, che viene completamente azzerata qualora si dovesse superare un certo limite di spesa.

Ad oggi le città coinvolte nel servizio sono Milano, Roma, Bologna, Parma, Napoli, Genova, Pescara, Catania, Siracusa e Palermo, ma l’obiettivo a breve termine è estenderlo a tutto il territorio italiano, anche nelle aree più difficili da raggiungere e su un numero crescente di prodotti.

Un’iniziativa ambiziosa e complessa, nella quale, specie nella fase di avviamento, non mancano criticità e ostacoli da superare, come sottolineato da Gallo:

“È una maglia logistica piuttosto complicata, ma in alcuni casi riusciamo anche a consegnare in tempi più brevi. I numeri che stiamo già raggiungendo sono interessanti, perché arrivano poco sotto i 1000 ordini al giorno, nonostante il servizio sia partito in sordina, proprio per la complessità logistica. L’obiettivo per il futuro è coprire nei prossimi anni l’intero territorio nazionale, anche le zone disagiate. Ad oggi sono disponibili 27mila referenze su 170 mila disponibili sul sito di e-commerce. Puntiamo ad arrivare a 50mila in breve tempo”.

Una mission e una vision orientate all’innovazione costante

Il progetto Fast di Farmacie Italiane si inserisce alla perfezione nel modo in cui il gruppo si interfaccia con la propria clientela.

Una mission e una vision nelle quali la centralità del cliente è una priorità e il ruolo del farmacista è fondamentale sia nei canali tradizionali, come i negozi fisici, sia nell’ambiente digitale, dove l’utente deve essere accompagnato con professionalità e vicinanza alle singole esigenze verso un acquisto consapevole e pienamente informato, in un settore come quello farmaceutico nel quale la conoscenza e l’assistenza è fondamentale per evitare problemi che possono ricadere direttamente sulla nostra salute.

“L’integrazione fra esperienza in negozio ed esperienza online è uno degli aspetti di maggiore importanza per Farmacie Italiane e per il tipo di esperienza che puntiamo a fornire al cliente, in un’ottica in cui la farmacia è concepita come omnicanale”, continua Umberto Gallo.

“Crediamo fortemente nel potere della tecnologia di ridefinire e arricchire l’esperienza d’acquisto, attraverso la creazione di strumenti innovativi che permettano ai consumatori di incontrare i farmacisti dall’altra parte dello schermo come se fossero dietro al banco”.

Una visione che si è concretizzata a fine 2022, con il lancio del Live Shopping, un progetto caratterizzato dalla messa in onda di dirette streaming durante le quali gli utenti possono interagire in tempo reale con farmacisti e esperti del settore per chiarire dubbi e porre domande sui prodotti presentanti di volta in volta e acquistare il bene più adatto alle proprie esigenze, usufruendo anche di codici sconto.

La bontà delle iniziative poste in essere ha portato il gruppo a divenire in breve tempo un punto di riferimento del settore farmaceutico, con fatturati medi di circa 3,7 milioni di euro annui per ogni punto vendita fisico e un fatturato complessivo che nel 2022 ha raggiunto i 300 milioni di euro, per un’organizzazione che coinvolge oltre 800 dipendenti che hanno sposato in pieno la visione innovativa dell’azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.