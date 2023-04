La prossima rivoluzione di Apple: iPhone 17 Pro sarà il primo smartphone a integrare il Face ID sotto il display.

In attesa che la World Wide Developer Conference , in programma dal 5 al 9 giugno 2023, possa far luce sulle novità che debutteranno presto nei sistemi operativi dei dispositivi Apple, non mancano i rumor sui presunti cambiamenti che coinvolgeranno i dispositivi futuri della mela.

In merito agli iPhone, ad esempio, è l’analista Ross Young ad aver condiviso di recente un tweet in cui anticipa come potrebbe cambiare il sensore di riconoscimento facciale attualmente presente nei melafonini. Secondo l’esperto, infatti, iPhone 17 Pro sarà il primo modello ad integrare il Face ID sotto il pannello del display. Ciò nonostante, sebbene grazie a questa nuova tecnologia il sensore potrà essere rimosso dalla Dynamic Island che ha fatto il suo primo debutto con gli iPhone 14 Pro lo scorso settembre, lo schermo continuerà a mantenere un foro circolare per ospitare la fotocamera frontale come nella maggior parte degli smartphone in commercio.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Solo dal 2025

Ma questi cambiamenti non saranno imminenti. Stando alla tabella di marcia pubblicata da Young, la novità potrebbe debuttare negli iPhone Pro del 2025 e solo due anni dopo sarà un ipotetico iPhone 19 Pro ad integrare anche la fotocamera frontale sotto il display restituendo un aspetto totalmente full screen con uno schermo privo di elementi di disturbo. Diverse problematiche legate ai sensori, invece, avrebbero impedito di anticipare l’arrivo del Face ID sotto il display già nei prossimi iPhone.

Infine, è lo stesso analista a sostenere che anche i modelli base di ‌iPhone‌ 17 sfrutteranno ProMotion: una funzionalità al momento esclusiva per i dispositivi di fascia alta di Apple che consente di ridurre la frequenza di aggiornamento del display a seconda delle necessità e quindi ottimizzare anche i consumi energetici.

