Nibol raccoglie 1 milione di euro da Cassa Depositi e Prestiti e punta all’estero

Nibol ha raccolto 1 milione di euro da Cassa Depositi e Prestiti con l’obiettivo di far crescere il team e portare il servizio fuori dall’Italia. Grazie a queste risorse, la startup nata a Milano nel 2019 con la missione di rendere le persone libere di lavorare ovunque, intende continuare a innovare il mondo del lavoro flessibile attraverso soluzioni digitali per le medie e grandi imprese, in Italia e non solo.

L’obiettivo dell’operazione

“Vogliamo portare Nibol nel mondo”, dice Riccardo Suardi, fondatore e amministatore delegato di Nibol e Forbes under 30 2021. “Con queste risorse puntiamo a inserire nel team persone di grande talento ed esperienza, che ci permettono di fare un salto di qualità. Nello specifico cerchiamo figure per rafforzare la forza vendite, il marketing e il nostro prodotto digitale”.

La società ha recentemente lanciato Work from Anywhere, una nuova funzionalità innovativa che consente alle aziende di fornire ai propri dipendenti spazi di co-working in tutto il mondo ed assegnare loro del credito per accedervi.

Il nuovo volto del lavoro flessibile

Nibol andrà così a migliorare la sua applicazione per il lavoro flessibile, aggiungendo al servizio di office management questa nuova funzione per estendere i propri uffici senza la necessità di aumentare i costi fissi per l’azienda e semplificare i centri di costo attraverso un’unica fattura a fine mese. Con più di 300 spazi affiliati in Europa, la società punta a raddoppiare questo numero nei prossimi mesi, anche attraverso partnership con grosse catene di co-working.

“In Nibol vogliamo cambiare le cose. I dipendenti chiedono flessibilità e le aziende hanno capito che il lavoro flessibile è qui per restare. Poter lavorare ovunque lo si preferisca migliora la vita di tutti. Noi vogliamo offrire uno strumento facile ed immediato per tutti coloro che credono in quello in cui noi crediamo”.

Qualche numero su Nibol

Nata da un’idea di Riccardo Suardi, Nibol conta più di 50 clienti con sedi in tutto il mondo, da Toronto a Singapore, tra cui Bending Spoons, Musixmach, Docebo, Casavo e molti altri. La società offre servizi per la gestione dell’ufficio come la prenotazione delle scrivanie, sale meeting e parcheggi, cosi come la gestione dei pacchi e l’accoglienza dei visitatori.

