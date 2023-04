Dallo shopping ai progetti residenziali: così Sonae Sierra lavora allo sviluppo degli spazi per le città del futuro

Articolo tratto dal numero di aprile 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Proporsi come punto di riferimento e aggregazione per la rigenerazione urbana, la riorganizzazione degli spazi secondo le esigenze di chi li vive oggi, e soprattutto li vivrà domani, permettendo anche una riattribuzione di valore e funzioni laddove sono venute meno.

È questa la mission di Sonae Sierra, che mira a costruire occasioni di business guardando allo sviluppo di beni immobiliari a uso misto, alla fornitura di servizi e alla gestione di fondi di investimento.

Una creazione di valore aggiunto che rientra nello spirito di chi guarda al futuro in termini di ottimizzazione dell’esistente e innovazione urbana, con attenzione a una riqualificazione che porti benefici anche ambientali sotto l’aspetto del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile.

L’azione passa attraverso la capacità di creare partnership a lungo termine con investitori, istituzioni e professionisti, il miglioramento delle prospettive locali combinate attraverso le best practice di un attore internazionale, il pragmatismo e il know how per far sì che le cose accadano e un ampio focus sulla sostenibilità.

Sonae Sierra opera nel settore immobiliare con un approccio integrato, attraverso la programmazione di strategie capaci di determinare consistenti ritorni in base all’investimento.

Dallo shopping agli spazi pubblici o ai progetti residenziali, dalla gestione ai progetti chiavi in mano. Non solo in Italia, come dimostra la sua presenza in 12 paesi con la gestione di oltre 8 miliardi di euro di patrimonio immobiliare in vari settori e destinazioni d’uso.

La sua strategia si articola su quattro pilastri, grazie a cui si mantiene la sostenibilità, come ci spiega José

Robles, direttore del property management di Sonae Sierra Italia, Romania e Grecia.

Il mantra di Sierra è ‘Open mind, greater value’. Che cosa significa?

La nostra strategia commerciale include una rinnovata ambizione di crescita e richiede che l’azienda sia sempre più aperta a nuovi settori, con un posizionamento più completo e flessibile. Questo è ciò che significa ‘Open mind’. Con tale apertura mentale, abbiamo l’ambizione di generare più valore economico, ambientale e sociale (‘Greater value’) attraverso la creazione, lo sviluppo e la gestione degli spazi per le città del futuro, offrendo una qualità di vita migliore e più sostenibile per le persone e tutte le comunità.

Come si sta trasformando il sistema urbano e quali sono le nuove necessità a cui occorre dare risposta?

Il sistema urbano muta e si adegua alle nuove esigenze delle persone e delle comunità ed è fondamentale stare al passo con tali cambiamenti. Dopo la pandemia, molte abitudini sono variate. Penso, ad esempio, all’impatto del lavoro da remoto. Le scelte dei clienti sono state influenzate da questi nuovi bisogni e noi, in qualità di gestori e pensatori di spazi urbani innovativi, abbiamo dovuto tenerne conto. Anche nel settore del real estate ci sono state novità. Tra queste, una delle più importanti è il mixed use, ossia uno spazio dove è possibile, e anche essenziale, ormai, concentrare diversi momenti della vita: casa, lavoro, svago, acquisti. In questo campo abbiamo avuto un’esperienza molto positiva con il City Life Shopping District a Milano, dove ci siamo occupati sin dall’inizio di tutta la parte retail e di cui siamo tuttora gestori. Seguendo questa scia, stiamo implementando una nuova proposta a Bergamo, dove negli ultimi mesi abbiamo ottenuto la commercializzazione di Chorus Life, un progetto che si propone come un modello urbano integrato, incentrato sull’individuo e le sue necessità, che unisce benessere sociale, utile economico, architettura sostenibile e smart technology. Ormai non esiste più una divisione netta tra i diversi momenti della quotidianità, ma si devono progettare sistemi totalmente integrati e al completo servizio dei singoli.

Cosa significa creare una partnership con Sierra?

Sierra è un fornitore di servizi che ha una visione molto vicina al concetto di proprietà, in quanto siamo noi, in primis, proprietari. Cerchiamo dunque di curare gli interessi altrui come se fossero i nostri. Questo è un valore aggiunto difficile da trovare sul mercato. Abbiamo inoltre la fortuna di avere a nostra disposizione uno scenario internazionale perché siamo presenti in diverse parti del mondo: Europa, Sud America, Nord Africa. Abbiamo comprovate esperienze e strette relazioni con partner retailer e fornitori di servizi. Lavorare con noi significa affidarsi alla nostra grande capacità di innovare e di sapersi adeguare in modo flessibile alle nuove formule, come dimostrano gli asset che gestiamo da oltre 30 anni, che abbracciano diverse tipologie di progettazione: mixed use, super condominio, mercato del food. Intercettiamo i nuovi bisogni per offrire i migliori servizi.

