Twitter sempre più simile a WeChat: permetterà di acquistare azioni e criptovalute

Secondo quanto riportato giovedì dalla Cnbc,permetterà agli utenti di negoziare azioni e criptovalute nell’ambito di un nuovo accordo con la società di social investing eToro.

Si tratta dell’ultimo passo verso la realizzazione del progetto del proprietario Elon Musk, che vuole trasformare la piattaforma in un’app per fare tutto” come il colosso cinese WeChat.

Aspetti principali

Twitter consentirà agli utenti di visualizzare i grafici di mercato, acquistare e vendere azioni, criptovalute e altri asset da eToro tramite la sua app, come ha dichiarato la piattaforma di social trading alla Cnbc.

. Twitter offrirà agli utenti la possibilità di acquistare e vendere azioni, criptovalute e altri beni con un semplice clic.

e altri beni con un semplice clic. Il pulsante, denominato “visualizza su eToro”, porterà gli utenti sulla piattaforma di eToro dove potranno acquistare o vendere asset.

Il ceo di eToro, Yoni Assia , ha dichiarato alla Cnbc che l’accordo aiuterà a collegare meglio i due marchi, aggiungendo che negli ultimi anni i suoi utenti si sono rivolti sempre più a Twitter per “istruirsi sui mercati”.

Twitter: una nuova super app

Musk, che ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari l’anno scorso, ha espresso la volontà di trasformare l’azienda di social media in “un’app per fare tutto”.

Queste super app, in particolare la cinese WeChat, sono presenti soprattutto in Asia ma hanno faticato a farsi strada altrove, cosa che Musk spera di cambiare.

Queste combinano le funzionalità di varie app in una sola, tra cui il servizio di trasporto, i servizi finanziari, la chat, i media, i giochi, la consegna di cibo e gli investimenti.

Musk ha progetti ambiziosi per la sua super app X e ha già espresso la volontà di farla diventare la principale istituzione finanziaria del mondo. All’inizio di aprile, il nome incorporato di Twitter è stato cambiato in X Corp.

La valutazione di Forbes

185 miliardi di dollari. Questo è il patrimonio netto di Musk secondo Forbes. Una parte importante della sua ricchezza è legata alla casa automobilistica Tesla e alle aziende SpaceX, Boring Company e Neuralink.

