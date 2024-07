Le azioni di Tesla volano in borsa. Da fine giugno il patrimonio di Musk è cresciuto di oltre 37 miliardi di dollari

Le azioni di Tesla hanno raggiunto un nuovo massimo quest’anno, confermando il luglio positivo della casa automobilistica e aumentando il divario tra il suo ceo Elon Musk e la seconda persona più ricca del mondo. Tuttavia, Tesla potrebbe avere una lunga strada da percorrere per giustificare il suo rally.

Aspetti principali

Il prezzo delle azioni di Tesla è salito del 4,8% a 264,98 dollari , raggiungendo il livello più alto dal 28 dicembre e segnando il prezzo di chiusura più alto dallo scorso ottobre, anche dopo una leggera flessione a 262 dollari.

, raggiungendo il livello più alto dal 28 dicembre e segnando il prezzo di chiusura più alto dallo scorso ottobre, anche dopo una leggera flessione a 262 dollari. Dopo la decima sessione di trading in verde , la più lunga striscia di rialzi consecutivi dal 25 maggio 2023 al 13 giugno 2023, il titolo Tesla è salito del 44% circa.

, la più lunga striscia di rialzi consecutivi dal 25 maggio 2023 al 13 giugno 2023, il titolo Tesla è salito del circa. Nel solo mese di luglio il titolo Tesla è salito del 33%, accrescendo il suo valore di mercato da 631 a 822 miliardi di dollari e guadagnando 18 punti percentuali in più rispetto al successivo miglior componente dell’S&P 500, il produttore di vetro Corning, le cui azioni sono salite del 15%.

e guadagnando 18 punti percentuali in più rispetto al successivo miglior componente dell’S&P 500, il produttore di vetro Corning, le cui azioni sono salite del 15%. Il mercato è stato relativamente tranquillo, con il Nasdaq in modesto aumento dello 0,1%. Tesla è stato di gran lunga il più grande rialzo tra tutti i titoli dell’S&P valutati oltre 50 miliardi di dollari, secondo i dati FactSet.

Le stime di Forbes

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto di Musk è arrivato a 258,5 miliardi di dollari. L’imprenditore, che possiede il 13% delle azioni Tesla, ha beneficiato di un aumento di 6 miliardi di dollari grazie al rally delle azioni Tesla di martedì. È più ricco di 37,1 miliardi di dollari rispetto a fine giugno, e il suo vantaggio sul fondatore di Amazon Jeff Bezos nella lista dei miliardari di Forbes è salito a più di 40 miliardi di dollari.

Sullo sfondo

I catalizzatori che hanno accelerato lo slancio degli investitori verso le azioni Tesla includono il voto del mese scorso per il ripristino di uno storico pacchetto retributivo per Musk, che dovrebbe mantenere l’imprenditore impegnato con l’azienda, e l’annuncio della consegna di un maggior numero di veicoli Tesla nel secondo trimestre rispetto alle previsioni degli analisti.

Dopo aver registrato un calo del 20% nei primi sei mesi del 2024, il titolo è ora in rialzo del 6% da un anno all’altro, anche dopo aver registrato un calo annuale degli utili del primo trimestre vicino al 50%. Il titolo ha comunque registrato una performance peggiore rispetto al guadagno del 18% dell’S&P quest’anno e le azioni Tesla sono scese di circa il 40% rispetto ai massimi storici del 2021.

Citazioni importanti

“Tesla sta ritrovando la sua magia?”, ha chiesto Adam Jonas, analista di Morgan Stanley, in una nota ai clienti della scorsa settimana.

I contro

Con un rally di oltre il 50% solo nell’ultimo mese senza alcun aggiornamento sostanziale dei dati finanziari, Tesla è una proposta sempre più costosa per i potenziali investitori. Il titolo si trova al livello più alto degli ultimi anni, secondo il rapporto prezzo-utili a termine – uno dei parametri di valutazione più comunemente citati per i titoli, che indica il premio che gli azionisti sono disposti a pagare sulla performance prevista a breve termine di una società.

Secondo i dati di FactSet, martedì il prezzo dell’azione di Tesla era 92 volte superiore al profitto per azione previsto per il prossimo anno, quasi il doppio rispetto al P/E di soli tre mesi fa e segnando il rapporto P/E più alto dall’aprile 2022. Il P/E di Tesla è più del doppio di quello di Nvidia, leader nel settore dell’intelligenza artificiale, il che indica che l’azienda deve far crescere drasticamente i suoi utili a lungo termine per giustificare una simile valutazione.

Il rally di Tesla arriva mentre gli analisti di Wall Street si aspettano risultati negativi nella sua performance finanziaria: le stime prevedono che gli utili di Tesla per il 2024 diminuiranno del 23% rispetto all’anno scorso e che quelli annuali non supereranno il record del 2022 fino al 2026.

