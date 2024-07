Tesla in rally a Wall Street. Il patrimonio netto di Musk sfiora i 250 miliardi di dollari

Nella seduta di mercoledì di Wall Street (aperta per metà giornata), Tesla ha continuato il suo rally degli ultimi giorni guadagnando un altro +6,5%. La casa automobilistica di Elon Musk ha riportato dati di consegna che hanno superato le aspettative degli analisti. Martedì il patrimonio di Musk, che possiede il 12% dell’azienda, è balzato di circa 12 miliardi di dollari. Mentre ieri è cresciuto di altri 8,5 miliardi.

Già lunedì pomeriggio, le azioni Tesla erano salite fino al 6% facendo guadagnare all’imprenditore 7 miliardi di dollari in un solo giorno.

La crescita delle azioni di Tesla

Le azioni della società sono cresciute fino ad arrivare a 246 dollari, vicino ai livelli di inizio 2024. Il titolo ha visto crollare le azioni nella prima metà del 2024, scendendo ad aprile sotto i 140 dollari, dopo il picco di oltre 250 dollari all’apertura delle contrattazioni quest’anno. Il crollo del titolo si lega al calo del 48% nei profitti del primo trimestre e del 9% nei ricavi.

Sullo sfondo

Le consegne di auto elettriche nel secondo trimestre hanno registrato un aumento rispetto ai primi tre mesi dell’anno (+14,8%), nonostante il calo del 4,8% anno su anno.

Il gruppo resta in testa a livello globale per numero di veicoli elettrici venduti (439mila veicoli), seguito dalla cinese Byd ferma a quota 426mila. Una maggiore concorrenza sul mercato delle auto elettriche in Cina, dove diverse case automobilistiche hanno segnalato aumenti significativi nelle vendite e nelle consegne.

La crescente concorrenza, unita ai problemi nella catena di fornitura e all’incendio doloso nella fabbrica dell’azienda a Berlino, ha contribuito al calo delle consegne di Tesla, 70.000 veicoli in meno del previsto, il primo dato trimestrale negativo della società in quattro anni.

Il patrimonio di Musk

Secondo le stime di Forbes, Musk è attualmente la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 248,7 miliardi di dollari. Con l’ultimo rally di Tesla, la ricchezza personale dell’imprenditore è cresciuta di 12 miliardi di dollari.

Al secondo posto della classifica dei miliardari troviamo il fondatore di Amazon Jeff Bezos, con 214,3 miliardi di dollari, che ha superato il magnate francese dei beni di lusso Bernard Arnault, sul gradino più basso del podio con un patrimonio netto di 195,8 miliardi di dollari.

