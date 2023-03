Il nuovo sogno di Musk per Twitter: diventare il “più grande istituto finanziario del mondo”

Fatti principali

Twitter dovrebbe diventare registrare un flusso di cassa positivo durante il secondo trimestre. Lo ha detto Musk in un’intervista di un’ora in streaming live con l’amministratore delegato di Morgan Stanley, Michael Grimes.

Sarebbe una vera inversione di tendenza per Twitter, che ha perso $ 270 milioni nel secondo trimestre del 2022 , l’ultimo che la società ha dovuto dichiarare pubblicamente prima che Musk rendesse privata la società.

, l’ultimo che la società ha dovuto dichiarare pubblicamente prima che Musk rendesse privata la società. Sebbene Musk abbia trascorso gran parte della discussione a propagandare i meriti della pubblicità su Twitter, non ha fornito alcun dettaglio sui ricavi derivanti dal core business dell’azienda, che ha subito un duro colpo negli ultimi mesi quando numerosi inserzionisti hanno rivalutato i loro rapporti con Twitter dopo che Musk ha tagliato l’unità di moderazione dei contenuti e ha implementato una serie di politiche controverse.

Una cosa che Musk ha condiviso è stato il suo ultimo sogno per Twitter: trasformarlo in un’app per tutto, una prospettiva che ha ripetutamente propagandato alla fine dello scorso anno. Una scelta che si ispira alla popolare WeChat di Tencent , che consente agli utenti in Cina di chiamare un taxi, acquistare generi alimentari e prenotare appuntamenti.

, che consente agli utenti in Cina di chiamare un taxi, acquistare generi alimentari e prenotare appuntamenti. Musk ha affermato di ritenere possibile che “X/Twitter… diventi il più grande istituto finanziario del mondo” in cui gli utenti delle app possono trasferire denaro l’un l’altro “senza sforzo con un clic” e guadagnare interessi.

si sta avvicinando alla redditività, come ha detto il suo miliardario proprietario e ceo Elon Musk in un’intervista di martedì. Ha inoltre condiviso ulteriori dettagli sulle sue aspirazioni a lungo termine per il social media, riaccendendo le sue speranze per una cosiddetta superapp ispirata al gigante tech cinese Tencent

Background

PayPal, la più grande società di pagamenti online al mondo, lo scorso anno ha gestito transazioni per 1.400 miliardi di dollari. Le entrate di Twitter sono diminuite del 40% a dicembre, ha riportato il Wall Street Journal la scorsa settimana, la prima visione dei dati finanziari della società dal completamento dell’acquisizione della società da 44 miliardi di dollari da parte di Musk a ottobre.

Musk ha spietatamente tagliato i costi come ceo di Twitter, tagliando circa il 75% della forza lavoro dell’azienda e persino mettendo all’asta articoli per ufficio ritenuti non necessari. Musk afferma che i suoi sforzi hanno “salvato” Twitter dalla bancarotta.

Fatto sorprendente

Morgan Stanley è una delle sette banche che hanno fornito a Musk 12,5 miliardi di dollari di finanziamento del debito per il suo acquisto di Twitter. I rimborsi del prestito di Twitter non sono emersi nell’intervista.

La valutazione di Forbes

Stimiamo che Musk valga 186 miliardi di dollari, il che lo rende la seconda persona più ricca del mondo.

A margine

Musk ha litigato con un dipendente di Twitter licenziato di recente in un thread Twitter diventato virale tra lunedì e martedì, suggerendo apparentemente che la disabilità del lavoratore lo rendesse incapace di svolgere sufficientemente il suo ruolo.

