Congedi illimitati, bonus annuali e una tantum: così Bending Spoons supporta la genitorialità

Mitigare i compromessi tra l’eccellenza sul lavoro e l’essere un genitore presente. È con questo obiettivo che Bending Spoons ha presentato i dettagli della nuova policy a supporto dei genitori. Benefit che, nel complesso, risultano tra i più vantaggiosi attualmente offerti da aziende europee in termini di flessibilità, inclusività e supporto finanziario.

I benefit di Bending Spoons

Entrando nel dettaglio, l’azienda tech offre ai suoi collaboratori, indipendentemente da fattori come genere, stato civile e orientamento sessuale: permessi flessibili e illimitati con retribuzione al 100% in occasione dell’arrivo di un bambino (anche in caso di adozione). Un budget una tantum di 10mila euro per ogni collaboratore che intenda far ricorso a qualsiasi procedura o trattamento medico finalizzato a concepire o accogliere un bambino (inclusi congelamento degli ovuli, trattamenti di fertilità e adozione), fornito sotto forma di rimborso del 70% delle spese fino all’esaurimento del budget.

E, infine, un budget annuale di 10mila euro per ogni collaboratore al fine di aiutare nelle spese per accudire un bambino (come baby sitter o scuole), fornito sotto forma di rimborso del 70% delle spese fino all’esaurimento del budget.

“Abbiamo fatto del nostro meglio per fare concretamente la differenza nella vita dei nostri collaboratori, cercando anche di dare un esempio positivo ad altre aziende altrettanto ambiziose e progressiste sotto questo punto di vista”, dichiara Nicolle Wasserman, che guida People Operations a Bending Spoons. “La nostra policy tiene in considerazione due cose importanti.

“In genere le donne tendono ad assumersi la maggior parte dell’onere legato all’accudimento dei figli e, di conseguenza, sono le più esposte al rischio di dover sacrificare il loro successo professionale, con un enorme costo per la società nel suo complesso. Inoltre, di solito è più facile ed economico per una coppia eterosessuale, fertile e sposata creare una famiglia di quanto non lo sia per quelli che non corrispondono a questo archetipo. Con la nostra policy vorremmo ridurre questo squilibrio in modo che ognuno dei nostri collaboratori abbia le migliori possibilità di realizzare il sogno di creare una famiglia e di progredire nella propria carriera senza trovarsi costretto a fare rinunce esagerate”.

