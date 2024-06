Mercoledì sera, il ceo di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato che gli azionisti della società hanno votato per ripristinare il suo ingente pacchetto retributivo del 2018, stimato in circa 50 miliardi di dollari. Qualche mese fa, infatti, era stato invalidato da un giudice del Delaware.

Citazione cruciale

Il governatore del Texas Greg Abbott si è congratulato con Musk in un post su X: “Congratulazioni Elon per aver ricevuto il pacchetto retributivo che ti ero stato promesso e per la spostamento della società in Texas. Benvenuti in uno Stato che non prevede né un’imposta sul reddito personale né societaria”.

A cosa prestare attenzione

Anche se gli azionisti hanno votato a fare di Musk, comunque la sentenza di gennaio del giudice della Delaware Court of Chancery, Kathaleen McCormick non viene annullata. Nei suoi documenti relativi alla sicurezza la società ha infatti riconosciuto che un voto favorevole potrebbe non risolvere la questione del pacchetto retributivo.

In questo senso, Tesla potrebbe fare soltanto una cosa: evidenziare al giudice che il pacchetto retributivo di Musk gode di un ampio consenso da parte degli azionisti. Secondo Reuters, l’azionista di Tesla, Donald Ball, ha già presentato ricorso contro il voto, accusando Musk di usare “tattiche forti e coercitive” per ottenere il risultato desiderato.

Background

A gennaio, McCormick ha annullato il pacchetto retributivo record di Musk stimato in circ 50 miliardi di dollari in una causa intentata da un azionista di Tesla. Il querelante sosteneva che l’ingente pacchetto retributivo era da considerare ingiusto nei confronti degli azionisti e che il consiglio di amministrazione della società aveva mancato al proprio dovere fiduciario nell’approvarlo. Musk si è scagliato sia contro la sentenza, sia contro lo stato del Delaware dicendo: “Non costituite mai la vostra azienda nello stato del Delaware”.

Musk ha quindi annunciato l’intenzione di chiedere agli azionisti di votare sulla possibilità di spostare la sede legale di Tesla in Texas.

A margine

Se il pacchetto retributivo superasse tutti gli ostacoli legali, potrebbe aumentare la partecipazione di Musk in Tesla dal 13% al 22%. Ciò gli consentirebbe di soddisfare la sua richiesta di controllare il 25% del potere di voto nella società. Musk ha affermato di essere “a disagio nel far diventare Tesla un’azienda leader nell’intelligenza artificiale e nella robotica senza avere circa il 25% del potere di voto nella società”.

Il miliardario sosteneva che avere meno del 15% del potere significava “un’acquisizione da parte di soggetti con interessi dubbi [sarebbe] troppo facile” e che se la sua richiesta non fosse stata soddisfatta avrebbe “preferito costruire prodotti” al di fuori di Tesla. Da allora ha per esempio fondato la startup di intelligenza artificiale xAI, che ha già raccolto finanziamenti per 6 miliardi di dollari con una valutazione pre-money di 18 miliardi di dollari.