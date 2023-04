Randstad sceglie la piattaforma Bcode per sviluppare i propri progetti Nft e di notarizzazione dei dati

“Le tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale, la robotica e il web 3.0 stanno ridisegnando il modo di lavorare e le competenze maggiormente richieste dalle aziende. Abbiamo creato un primo ambiente dedicato al mondo del lavoro nel metaverso, dove poter organizzare meeting, colloqui, eventi e corsi di formazione in un ambiente virtuale”, aggiunge Luca Fallica, head of digital innovation Randstad Italia.

“Continuiamo ad esplorare nuove opportunità digitali e alcune importanti innovazioni legate al web3 grazie alla partnership con Bcode, spin-off del Politecnico di Milano”.

La certificazione tramite Nft dei corsi di formazione

“La sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche e digitali è prioritaria nell’attività che svolgiamo all’interno del team digital innovation di Randstad Italia, motivo per il quale il primo caso d’uso con la piattaforma di Bcode è la certificazione tramite Nft dei corsi di formazione”, continua Matteo Malvicini, digital innovation manager Randstad Italia.

“Il partecipante potrà trovare comodamente nel proprio wallet non custodial Bcode tutti gli Nft che certificano il suo percorso formativo”.

Nuovi livelli di engagement per i brand

“Bcode offre ai brand l’infrastruttura e gli strumenti no code per costruire un coinvolgimento ed una fidelizzazione senza precedenti basata su Web3 e Nft. Grazie a Bcode, i brand possono creare nuovi livelli di engagement per la propria customer base (Digital Product Passport, membership, concorso a premi, collectibles, Ticketing, Loyalty program, servizi a valore etc)”, prosegue Andrea Ciliberti, ceo Bcode.