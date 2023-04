Apple lancia un conto deposito con un rendimento annuale del 4,15%

Fatti principali

Ieri, in una nota ufficiale, Apple ha presentato ‘Apple Savings’ , un conto deposito con un rendimento annuale del 4,15%, “superiore di oltre 10 volte rispetto alla media statunitense”, come sottolinea la stessa azienda.

Nel dettaglio, il nuovo conto deposito non richiede né un deposito minimo, né alcuna commissione o vincolo, e può essere aperto aperto direttamente dal Wallet dell’iPhone. Prevedendo, al contempo, la possibilità di far confluire le ricompense Daily Cash, ossia il cashback fino al 3% che Apple Card garantisce dal lancio della carta di credito.

Gli utenti possono anche prelevare fondi in qualsiasi momento tramite la dashboard ‘Risparmi’, trasferendoli su un conto bancario collegato o sulla loro carta Apple Card, senza commissioni.

Lanciato in collaborazione con Goldman Sachs Bank, il conto deposito è al momento riservato esclusivamente ai clienti statunitensi in possesso della Apple Card.

“Il nostro obiettivo è creare strumenti che aiutino gli utenti a condurre una vita finanziaria più sana e l’integrazione di Savings in Apple Card in Wallet consente loro di spendere, inviare e risparmiare Daily Cash direttamente e senza problemi, tutto da un unico posto”, ha affermato Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple per Apple Pay e Apple Wallet.

