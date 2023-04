L’India supererà la Cina e diventerà il paese più popoloso del mondo entro quest’estate

supererà laper diventareentro questa estate, hanno mostrato i dati rilasciati dalle Nazioni Unite, un punto critico che evidenzia lo spostamento della demografia tra i due paesi asiatici che ospitano collettivamente più di un terzo della popolazione mondiale.

Fatti principali

La popolazione stimata dell’India entro la metà del 2023 sarà di 1,428,6 miliardi rispetto ai 1,425,7 miliardi della Cina, secondo lo State of World Population Report del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unpfa).

La data esatta non è chiara, ma un portavoce dell’Unpfa ha detto all’Hindustan Times che potrebbe essere già successo.

Il portavoce ha aggiunto che la popolazione cinese ha raggiunto il picco alla fine del 2022. Da allora è in calo, mentre la popolazione indiana continua a crescere.

La popolazione indiana non è solo più numerosa della Cina, ma anche molto più giovane. Il 25% è nella fascia di età 0-14, il 18% nella fascia 10-19 e il 26% nella fascia 10-24 (contro rispettivamente il 17%, 12% e 18% della Cina).

Con una popolazione stimata di 340 milioni, gli Stati Uniti occupano un lontano terzo posto.

Bakcground

Le mutevoli dinamiche demografiche arrivano in un momento critico sia per l’India che per la Cina, poiché i due giganti asiatici stanno cercando di diventare leader economici sia regionali che globali. L’invecchiamento della popolazione cinese e il calo del tasso di natalità hanno sollevato i timori di una incombente crisi demografica. È probabile che ciò porti a una riduzione della sua forza lavoro, che a sua volta potrebbe avere un impatto significativo sullo status di Pechino come grande potenza mondiale.

L’India, invece, trarrà presto vantaggio da quello che gli esperti chiamano un “dividendo demografico”, con gran parte della sua popolazione giovane. Questo sviluppo aumenterà probabilmente gli sforzi del governo indiano per espandere le opportunità di lavoro, man mano che milioni di giovani entrano nel mondo del lavoro.

In cifre

8,045 miliardi. Questa è la stima della popolazione mondiale totale entro la metà del 2023, secondo i dati delle Nazioni Unite. La popolazione mondiale ha superato per la prima volta gli 8 miliardi nel novembre dello scorso anno.

Citazione

In una dichiarazione che accompagna il report, l’Unpfa ha affrontato quelli che chiama miti sulla popolazione globale, comprese le opposte preoccupazioni che nascano troppe o troppo poche persone. “Non esiste un numero perfetto di persone, né dovremmo prescrivere un numero di figli che ogni donna dovrebbe avere. La storia ha mostrato i danni che questo tipo di pensiero può causare, come l’eugenetica e il genocidio. La dichiarazione respinge anche l’argomento secondo cui una maggiore fertilità peggiora la crisi climatica sottolineando il fatto che il 10% più ricco delle persone, che tende a vivere in paesi a basso tasso di fertilità, è responsabile di quasi la metà di tutte le emissioni di gas serra.

